無色覺醒》劉必榮：用選票把他換下來！美國民主領導省思！(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第760集播出，由東吳大學政治系教授劉必榮為網友做客觀評論分析：「用選票把他換下來！美國民主領導省思！」

美國總統大選結果進入最終的階段，除許多美國主流媒體外，民主黨候選人拜登也已發布勝選感言。即使如此，至今還有許多搖擺州的計票程序仍在民眾議論中進行，共和黨陣營的川普也尚未承認敗選，但不論川普如何不滿，要推翻選舉結果的機會，應該是非常渺茫。

2020美國大選前，美國各州在新冠疫情的擴散蔓延，以及日趨嚴重的種族爭議事件等，是影響選戰的關鍵因素。美國總統川普不僅沒有試圖控制激進群眾的情緒，反之冠上「暴徒」與「恐怖份子」的名義。如此在不同立場的群體上，推波助瀾的分裂舉動，也導致美國各地的抗議活動越發激烈。

但當美國城市種族歧視抗爭活動時，你會看到有些州的國民兵或警察，他們向抗議群眾喊話，呼籲團結冷靜，甚或政治人物也如此迴響，「我們要冷靜，我們最多用選票，把川普（Donald John Trump）選下來」！我們也看到美國部分地區警察，他們是面向訴求群眾單膝下跪，在第一線上緩解對立局勢，感同身受做為和解共融，部分群眾也因此感動來相互擁抱。

如今事實證明，美國選民成功透過民主方式，讓自傲的領導人付出慘痛的代價。而那些員警下跪的畫面的確令人動容，其單膝下跪的和解行為，那其實某種程度代表著「有權力者的謙卑」。

研究指出，擁有「謙卑」（humble）特質的人，較能成為好的領導者。主要原因在於謙卑之人，了解自我能力的不足，大多願意投注心力去學習請教，且接受別人的批評反饋等，讓自己避免再犯下相同的錯誤。

回顧過去，全球在如臨新冠疫情大敵時，各國領導人被逐一放大檢視，德國總理梅克爾（Angela Dorothea Merkel）的謙卑特質，也讓她在國際上得以眾所矚目脫穎而出。當人們遭逢群體危機時，常藉由依賴支持一位國家、政黨、組織或社會群眾的領導人，來尋求心靈的精神慰藉。不僅會將領導人供奉般似的，對於他所述的言論，也幾乎會言聽計從，不會有任何逆反之心。

不過大部分的領導人，在面臨這樣的情況時，都以為自己黃袍加身，可以為所欲為，最後卻落得被人民唾棄的境地而不可自拔。

其實，不僅是國家等或社會群眾的領導人，在民間企業中，大多在上位者，都欠缺「謙卑」的特質。若主管不聽意見或不願解答，可能讓公司充斥不可提問氛圍，因而出現下屬怕提問、或遭上級質疑能力、或討論時不敢提出意見等情況。然而試想，企業一旦缺乏新血注入與資深員工間腦力激盪，如何能給予企業進步的動力？

由此得出，上位者確實有風行草偃之效，這部分德國總理梅克爾，就給世界做了一個最佳示範。德國總理梅克爾不像他國領導，直接大力開鍘封城、停航等嚴厲舉措，以抑制疫情的蔓延。她選擇聽取多方意見、匯聚後得出結論、最終才有拍板的執行內容。而梅克爾懷揣著謙卑的特質，不固執己見、廣納諫言，成功帶領了德國走出疫情的陰霾。同時，也讓她重獲高度民意支持。

全球不確定性的疫情危機總會過去，自以為是的政治領導人最終仍將走下神壇。「有知使人謙卑；無知使人自傲。」可以發現，當一切回歸正常，通常只有謙卑的領導人，得以繼續獲得人們的信任與支持……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！