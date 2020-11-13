無色覺醒》賴岳謙：美大選台灣押錯寶？華郵報導震驚美台？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第761集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「美大選台灣押錯寶？華郵報導震驚美台？」

華盛頓郵報先前以「台灣擔心拜登政府將如何與中國打交道」為題，報導有關這次美國大選台灣所扮演的角色，該篇報導不論是在美國或是台灣都引起不小的討論，這也突顯台灣在這場美國選舉的定位尷尬的處境。

過去蔡英文政府與川普政府的互動相當密切，讓外界認為蔡英文是在押寶川普能夠連任。華盛頓郵報更是以總統蔡英文在今年520就職典禮前，發出一支有美國政要所錄製的祝賀影片做為觀察，認定民進黨政府在這次美選押寶川普的決定。

當時許多美國政要為祝賀蔡總統連任成功，相繼錄製慶祝影片計畫在520前在社群網站上播放。但總統府幕僚在剪輯美方賀詞時，卻似乎刪減民主黨人士的祝賀篇幅，而選擇放大共和黨人士所錄製的祝福片段，這樣的行為引起民主黨的不滿。華盛頓郵報甚至說，台灣的駐美代表，有為此向民主黨致歉。

現任中華民國駐美代表蕭美琴被問到此事時，只回答，她當時並非駐美代表，不清楚相關內容，但也並未直接否認華郵報導內容。這也間接說明華盛頓郵報的報導，所言即是？

這不禁讓人想起2016年，蔡總統剛開啟她的第一任任期。當時也正處於美國大選期間，蔡總統押寶在當時民主黨候選人希拉蕊身上，但選舉結果卻跌破眾人眼鏡，由代表共和黨的川普獲勝。

當時押錯寶蔡政府，為修補台美關係，日後台灣不知要為此付出多少代價。可以確定的是，經過這四年的發展，台灣人民被迫要進口含有萊克多巴胺的美豬、美牛。甚至在美中大國博弈中，淪為美國的棋子，屢次刺激中國大陸的政治敏感神經，破壞兩岸的和平穩定關係，台灣更不惜舉債接受美方的軍售案。

雖然美國會參眾兩院通過許多支持台灣的法律，但效果卻不那麼明顯，台灣所獲得的實質利益為何？一般民眾卻未有所感，而台灣在海峽兩岸關係發展，應該受到相當影響。

華盛頓郵報是美國政界相當關注的媒體，2020美國大選之後，民進黨政府如今為了要修補與美國民主黨的關係，台灣駐美代表開始不斷嘗試進入拜登團隊的核心圈子，但如此舉動的成效並不明顯，卻反而會使美國兩大主流政黨政要，質疑台灣見風轉舵的政治立場，破壞與美國長期的信任關係。

美國大選牽動世界政局的變化，身處國際社會及海峽兩岸的台灣，本是應該高度關注，而非投機選邊站隊，表現出對他國政黨的不尊重，且選舉的結果瞬息萬變，難以預料今天押寶的決定是否正確，在這樣的情形下，保持各方友好與中立，對台灣而言才是最好的外交手段。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！