最近台灣政壇堪稱氣味濃厚，高嘉瑜的「枕頭」惹得網路上話題薰氣沖天，立法院的「內臟」到處狂丟噴飛；政治原本是意識形態之爭，如今添加了以往少見的「味覺」，讓網路社群中的討論更為激烈。

當代新聞早已沒有大小重要之分，端看點擊討論的熱度差別決定，一枚十餘年灰黃汙漬的枕頭竟然不輸給任何國家大事，說來很荒謬，但「荒謬」本身恰好就最吸睛！國民黨這次在立法院全武行的杯葛行動也沒白費，吸睛程度確實讓人刮目相看，政治對抗靠口水不如眼見為憑，在野的國民黨終於開始有點「野味」。

原本一度勝券在握卻自亂陣腳，失去政權後灰頭土臉，成了被多方追殺圍剿的在野政黨，甚至有分析家主張國民黨已經「永遠無法執政」！但最近國民黨在野角色風格丕變，年輕人在網路論壇上頗有不少側目與肯定，討厭民進黨施政的大眾正在變多，這股野味十足正在將國民黨洗白。

早先「大舉失去年輕選票」是國民黨的巨敗核心，韓國瑜的韓流與他最終被罷免，都是年輕人後來的集體唾棄所致。台灣年輕族群也並非政府花大錢網路洗腦就可煽動支配，國民黨若想「重拾舊山河」就必須在這些人心中重新生根。

當然，主戰場仍是在「網路與社群」。對於民進黨的各種施政扭曲，再也不能只用論辯邏輯攻擊，採取包括網路語言強烈撕逼的「熱諷」，同時訴諸視覺構圖的「冷嘲」，才應該是當今國民黨的標準配備！綠營網軍如今反倒不稀奇，蝦兵蟹將躲在暗處再多也護不了城池、改不動風向了，在野出手只要靠一則真正厲害的標題、幾幅創意夠力的P圖，就能清晰刻入人心。

至於傳統媒體的次戰場，則要有更多「分眾砲手」！除了部分泛藍名嘴，羅智強、游淑慧、謝龍介都算是具有年輕族群號召力的明星級攻擊手，最近前總統馬英九也一改溫吞，頻繁的時政評論漸顯辛辣威力；而最新被熱議的當屬立委林為洲以「十字鎖喉」將誇口囂張的陳柏惟搞成豬臉，瞬間圈粉了大批年輕人叫好追捧。

由更多反應迅速、鮮明銳利的輿論砲手領軍叫陣，重大且複雜的社會議題則應多元彈性，掌握年輕族群的真正意向。比如單單一個「性別平權與同婚政策」，國民黨採反對立場堪稱徹底站錯邊，至少失去年輕族群的數百萬票！這個根本性的錯判，足以讓國民黨失去多數熟悉、同情且支持身旁同志親友的好幾個年輕世代！

這次美國總統大選勢必給了國民黨不少「野望」，川普敗選顯示「民心向背」畢竟還是無法由執政當權者一手遮天。民進黨靠「分裂」手法一路起家，蔡英文再怎麼口口聲聲稱「全民團結」，連路邊隨便一位阿婆都知道她在說謊。懂得聆聽基層心聲，這也才是一種「政治野味」，民進黨糟糕到只肯吃權力大餐了。

「傲慢」的政黨，或許唯有「夠野」的政黨才能治！退無可退的國民黨捲起衣袖、剝開鈕釦本來就已無後顧之憂，藍綠再戰一場的時間其實所剩不多，尤其藍營縣市地方首長至今表現軟趴無力的不在少數。既然在野，就該要有點野味！更何況年輕人就愛這一味！