《隔離島》是名導演史柯西斯和演員李奧納多·狄卡皮歐合作的一部驚悚電影。這部電影深層表述的內涵，讓人不禁聯想目前的國際關係，在國際話語權下中國不斷挨打卻始終找不到好方法應對的困境，北京應該深思。

《隔離島》談的是一名經歷戰爭凶殘，又遭遇家庭不幸，因而家破人亡的精神病患，不斷在精神上重組的過程。在片中，身患精神病的主角以為自己是警長到島上辦案，島上居民顯然早就認識了這名法警，而且對這名法警的暴力傾向了然於胸。電影圍繞著男主角辦案，最後高潮在喚醒了男主角重新面對他不願意面對的現實悲劇。

現代歷史尤其是東亞歷史可以說是西風東漸的過程，從東南亞到東北亞，幾乎都被西方殖民勢力鯨吞蠶食無一倖免。只有日本在被迫通商簽署不平等條約後勵精圖治，才勉強沒有被殖民。不過，這段塑造現代東亞歷史的過程，卻被西方在後冷戰以意識形態自由/共產兩分法而重組，過去殘酷種族主義的殖民史被遺忘甚至改寫。

大陸外長王毅最近向美國喊話，呼籲華盛頓什麼都可以談，表達的是一種東方式的外交。當然在爭取降低中國威脅論略有用處，但被接受的機會不大，澳洲總理莫里森就不會接受綏靖，在確認痛了一下仍能確保利益後，無論是莫里森還是繼任者，預料都會顯示出《隔離島》男主角精神又重組的過程。

北京如果要突破在話語權上的不利地位，就應該在確保自身安全的情況下，力圖讓西方了解近代西方在東亞真正的歷史，殘酷的過去不是要譴責，而是提醒，但也要努力避免中西從相互叫陣到武裝衝突的風險。