由林柏宏和謝欣穎主演的《怪胎》不但入圍第57屆金馬獎最佳新導演獎等共6項大獎，又在富川奇幻影展拿下「亞洲電影奈派克獎」，還於義大利烏迪內遠東影展獲得「觀眾票選水晶桑獎」和「紫桑獎」、加拿大奇幻影展「觀眾票選獎」，以及紐約亞洲電影節的「評審團榮譽大獎」等，今天再傳喜訊，於倫敦東亞影展（London East Asia Film Festival）拿下「最佳影片」。

第5屆倫敦東亞電影節評審團成員包括義大利烏迪內遠東影展總監巴拉切蒂（Sabrina Baracetti）、威尼斯影展及坎城影展導演雙週策展人貝托林（Paolo Bertolin） 、香港電影節策展人Kiki Fung、韓國富川奇幻影展策展人Ellen Y. D. Kim。評審團也公開《怪胎》獲獎原因：「我們一致認為《怪胎》是2020 LEAFF最佳影片，雖然是一部喜劇電影但卻表現出在特殊生活條件下的特質。憑著電影風格化的製作，演員迷人的表演，這部電影充滿無限驚喜的元素還有情感深度。」

導演廖明毅第一時間得知執導的第一部劇情長片再傳捷報後，也馬上錄製得獎感言：「感謝影展頒予這部作品如此重要的獎項，他對於影展在艱難情況下堅持實體形式十分感動，希望英國觀眾和評審團一樣喜愛這部電影。」男主角林柏宏也表示「感謝《怪胎》能夠在世界各地繼續被大家看見，為導演和整個怪胎劇組開心！」

(中時 )