最近台灣的邊界非常熱鬧，先是到9月分為止台灣共輸出了19名病例到國外，巧的都是別國驗錯，沒一個是來自台灣，台灣真是福地。到了11月那些只會造出陽性結果的國家，開始改行造陰性資料了，10天內逾60名移工被篩出陽性，而他們入境都持有國家給的陰性證明。

這樣的報告被認為是「偽陰性」，這也是抗原檢查的通病，不能立刻反射到是別國造假。抗原檢驗必須要採到感染部位送檢，各人的採檢技術優劣會直接影響檢驗結果。這60名偽陰性的移工只能表達該國家的採檢不夠到位，說人造假可能並不完全合適。

這些偽陰性病例，剛好被衛福部長陳時中先前否定以核酸為入境普篩的言論說中，偽陰性確實會造成公共衛生及醫療上沉重的負擔。台灣為了遷就檢驗能力的匱乏，竟將關口普篩的國家任務交給國外的報告及國內的居家檢疫。這14天居檢不但要花旅客的時間，還要花國家的錢去供膳、關懷，若要採檢還需動用醫護協助。居檢14日後如果像這60人採檢陽性者，還必須進醫療院所執行醫療至陰轉。這些偽陰性的病例估計要花1億元，全民買單，這也是台灣因為沒法建立關口普篩制度，所須付出的社會成本。

台灣既然能夠在居檢14日後推翻他國的偽陰性報告，顯示台灣的檢驗水平還是可以的。如果我們認為移工持有的陰性報告有誤，為何不在關口就給篩出來。關口刻意不篩查，非要14天的居家檢疫等待，是在等待足夠的病毒長出的作法，不是主動為邊界把關的政策。

台灣沒有動員檢驗量能在關口執行普篩，使得每個入境旅客都必須花錢花時間居家檢疫14天。居檢結束除非是高風險國家或本人有症狀，政府為了省錢一律不篩查全部放行，移工的雇主若是害怕感染後政府秋後算帳，會要求自費篩查，又讓政府將費用輕鬆轉嫁到業者。如果一名無症狀感染旅客，拿著偽陰性報告，也沒有雇主端的擔心，就可能長驅直入台灣，不受到14天居檢的阻攔，成為社區感染爆發的破口。

14天居家檢疫如果不配上篩查，根本是門戶洞開。如果配上檢疫結束篩查，是浪費公共衛生資源及忽視旅客人權。唯有居檢前或居檢同時篩查才能保障人權，守住邊境，及減少公衛支出。先前的重要人士入境就是如此，為何就不能普及到民眾。居檢不是萬靈丹，是不優雅的野蠻防疫行為，如果能有更優雅的作為，為什麼不去試試呢？

台灣在新冠疫苗政策荒腔走板之後，唯一還能做到即時邊境解封的方法就是出入境及時普篩。我們不是沒有檢驗技術，而是領導人無心將技術動員到位，入境普篩是如此，疫苗政策又何嘗不是如此呢？

（作者為中華民國防疫學會理事長）