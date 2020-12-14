1987年7月15日，蔣經國總統下令解除台澎地區38年的戒嚴，政府繼而解除報禁、開放黨禁、接著全面改選國會，開啟台灣政治民主化的新頁。1993年7月16日，立法院三讀通過《有線電視法》，媒體二次解嚴，各家衛星電視頻道紛紛成立。在國民黨執政下，台灣的新聞自由與言論自由蓬勃發展。

為紀念追求「百分之百言論自由」而在1989年4月7日自焚的黨外人士鄭南榕，2016年民進黨二次執政後，將每年4月7日定為「言論自由日」。2017年4月7日，蔡英文總統在鄭南榕追思紀念會上，誓言捍衛台灣得來不易的民主自由。2019年6月13日，蔡總統抨擊香港政府壓制言論自由，強調台灣要撐香港。2020年1月9日，美國《時代雜誌》（TIME）刊出蔡總統的專訪，她說：「台灣的言論自由在亞洲數一數二，是亞洲最自由的地方，對媒體來講是一個最好的環境」。

蔡總統的話，言猶在耳，但今天，2020年12月11日，卻是台灣中天新聞台在電視頻道上的最後一天。蔡總統說一套、做一套；好話說盡，壞事做絕。她做出只有極權國家才會關閉新聞電視台、打壓言論自由的惡行醜事，將她口口聲聲要捍衛的民主自由，推落深淵。

蔡政府不僅關掉中天新聞台，還下達禁書令，合法出版的童書繪本《等爸爸回家》，只因為當中有中國大陸對抗新冠病毒的內容，就被文化部下架。一瞬間，讓台灣民主退回到40多年前查禁書刊的戒嚴年代。去年及今年，更先後有台大教授蘇宏達與美籍華人Jason Lee因為批評政府政策，而被警方約談。關電視、禁童書、「查水表」，民進黨政府不容任何異議，蔡總統手刃憲法所保障的言論自由。

2008年3月22日我當選總統，當晚美國總統小布希賀電讚美「台灣是亞洲與世界民主的燈塔」。但自2016年民進黨執政以來，台灣與自由、民主卻越來越遠。黨產會、促轉會、中選會、陸委會、通傳會等政府機關一一「東廠化」，為民進黨的政治利益服務。兩年前蔡政府更通過《反滲透法》，以國安為名箝制言論自由，將國家機器變成政黨打手，猶如美國1950年代的麥卡錫主義復辟。

美國國務院每年發布各國人權報告，言論與新聞自由是重點；總部設於華盛頓的「自由之家」，每年也發布「自由度評比」。這4年來，卻看不到一句對蔡政府的批評。我在此呼籲這兩個關心台灣言論自由的單位，正視蔡政府關閉新聞電視台、查禁書籍、打壓言論自由的政策及作為；也呼籲所有國際友人，尤其是一向重視自由民主的美國朋友們，關心台灣不斷倒退的民主。事實上，台灣引以為傲的自由民主，如今已變成美國名學者兼CNN時事評論節目主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）所稱之「不自由的民主」（illiberal democracy徒有民主形式而無自由民主實質的狀態），威權正在台灣復辟。

蔡政府關閉中天，最令人擔心的是「寒蟬效應」，讓其他媒體因此噤聲，以避免遭受蔡政府秋後算帳。面對蔡政府的專制獨裁，我們不應該害怕發聲抗爭，應該勇於保障自己的言論自由！

中天在全台有線電視下架後，日前已宣布全面轉戰YouTube，但是又傳出NCC又要推「網際網路視聽服務管理法」草案，繼續追殺新聞自由，外界多認為蔡英文政府意欲進一步將黑手伸進網際網路，再次讓人深深感受到，蔡政府是要不斷強化「寒蟬效應」，即使是網路世界，也要讓它成為「一言堂」。蔡政府使出各種政治手段威逼異己，並藉所謂「轉型正義」、「國家安全」、「守護民主」等冠冕堂皇的理由，不斷限縮台灣的言論自由；而言論自由雖受憲法明文保障，但蔡政府眼中無憲法，心中無民主，獨夫心態顯露無遺。

一代報人王惕吾曾說：「總統有任期，報紙（媒體）無任期。」歷史必將為蔡英文總統與民進黨的獨裁專政好好記上一筆，言論自由與民主生活遭受戕害的台灣人民，也必然將對蔡總統與民進黨「加倍奉還」。

（作者為中華民國第12、13任總統）