澳洲向世界貿易組織（WTO）控訴北京提高大麥關稅，從WTO的判例和澳洲自己的作為判斷，澳洲總理莫里森即使打贏WTO官司，在大戰略上贏的機率還是零。

國際經貿和地緣政治緊緊掛鉤，美國對中國大陸發動貿易戰，全面提高中國產品關稅，北京憤而狀告WTO，在美國的技術性杯葛下，判決姍姍來遲，最終結果判北京勝訴，但又能奈川普如何？美國既不降關稅，還依據了《中美貿易協議》繼續要求北京買美國貨。要知道，美國對中國施加的關稅是全面性的，而北京對澳洲產品還只是牛刀小試而已。

對莫里森第二個不利因素，是澳洲自作孽。澳洲媒體《雪梨晨鋒報》披露，北京早在2019年就向WTO控訴，澳洲針對華為等中國企業採取「歧視性市場准入禁令」，是澳洲歧視在先。

莫里森現在高喊希望與中國「愉快共存」，他在封殺華為、指控北京滲透、指責最大貿易夥伴是安全威脅、強化與美日軍事聯盟關係、矛頭指向北京、在國內發動一連串反中親美動作時，怎麼一點都沒有「愉快共存」的概念？現遭到反擊，就到處投訴，利用西方話語權繼續醜化北京。

澳洲媒體認為，澳洲率先禁用華為，是為自己挖坑。

澳洲真正的問題還沒有浮現，那就是其政治菁英和其他西方國家的菁英相比，無論文化和內部政治歷程上，都還沒有反思種族主義的危害。這也是澳洲人跑到紐西蘭對穆斯林大開殺戒的原因之一。澳洲政治人物不改，世界趨勢將繼續教育他們！