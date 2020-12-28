中信兄弟今（28）日宣布簽下前日職養樂多燕子隊洋投加百利（Gabriel Ynoa），日本媒體隨即報導此事，指出他與前阪神虎隊的歐尼爾（Onelki Garcia）一起轉檯，明年加盟中職，接受中信兄弟新任總教練林威助的指揮，期能投出好成績。

加百利今年從美職轉戰養樂多隊，原本被期許為先發輪值的固定成員，但表現不如預期；前6場先發0勝2敗、自責分率9.82，明顯水土不服。7月被取消登錄，下放二軍調整，直到9月才重新回到一軍投球。而為了減輕壓力，球團讓他轉任中繼任務，依舊大量失分。整季共出賽9場，戰績0勝3敗、自責分率10.13，真的太慘烈了。

加百利在2016、17、19年曾上過大聯盟，先後待過大都會隊、金鶯隊，累計戰績4勝13敗、自責分率5.39。去年在金鶯隊出賽36場，投110.2局最多，但戰績1勝10敗、自責分率5.61也不甚理想。

加百利上次拿到勝投是在去年的6月17日，在大聯盟對國民隊中繼4.1局失1分好投，因先發投手投不滿5局而被裁定勝投。目前他在多尼明加冬季聯盟投球，共14.2局，自責分率1.84，內容還不錯，預計明年1月來台，隔離期滿後向中信兄弟報到並加入春訓。

(中時 )