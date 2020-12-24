1984在喬治歐威爾筆下是個有老大哥監控思想的世界，但在《神力女超人1984》裡，這是欣欣向榮又隱藏著慾望危機的熱鬧樂園。

電影一開始，小小黛安娜在她的亞馬遜王國裡盡情奔馳、與成年人競賽，展現驚人天分；她進入人類社會低調度過60多年，來到1984，繼續以神力女超人身分行俠仗義。但她對「超人」身分不像蝙蝠俠、超人那樣興致勃勃，透過與新同事芭芭拉的交談，她說出自己很久沒有哈哈大笑，甚至拿著不知真偽的夢想石說出唯一心願就是讓早已陣亡的飛行員男友回到身邊，當願望實現，男友真的回來，她知道這個世界即將發生大麻煩了！因為「夢想成真」未必是好事。

電影巧妙透過「夢想」與「慾望」來推動劇情轉變，讓黛安娜引用英國恐怖小說《猴掌》的典故。電影沒交代的小說內容是老夫妻對著有魔力的猴掌許願想拿到200英鎊，隔天果然有人送200英鎊來，卻是他們兒子工殤過世的補償金，他們又許願希望兒子回來，隔天響起敲門聲u當心你許的願」是小說主軸，也貫穿本片。

好在《神》片裡回來的飛行員不是殭屍，因為年代差異，好萊塢電影一定會有的「歡樂造型橋段」這回用了兩次，一次是飛行員嘗試80年代的造型，腰包、麥可傑克遜，笑料十足，視覺災難不斷！另一次則是反派角色芭芭拉從零存在感的書呆子女博士化身為性感女神，因為她的願望是成為擁有3S（Strong、Sexy、Special）的黛安娜，也是對神力女超人的精準描述。

在追逐打鬥鏡頭之外，很難不注意到電影裡運用了許多小孩，有的是女超人拯救對象、也有石油魔人的兒子，小小黛安娜更是搶眼。這些小孩對比讓慾望遮眼的成人世界，更能看見片中一再高舉的「真實」價值，最後也讓孩子帶出救贖的力量。

片中兩難在於該放棄自己的畢生願望來保全世界嗎？隱藏在其中的命題是「你想要的，真的是你需要的嗎？」這些哲學思考讓爽度破表的超人電影多了深度。

這部大片本來排定2019年底檔期，可以看到編導對美國政局的看法。好比石油魔人的蛋糕頭髮型一如川普、而獨裁者希望本國土地能以高牆與外界隔絕、立刻就從平地拱起高牆，諷刺川普的政策。相較於漫威《蜘蛛人》提出的「能力越大、責任越大」，《神》片則突顯領頭大能者的願景，反而可能會毀掉國家，政治意涵十足，也值得大家深思。在耶誕節這天，祝大家耶誕快樂、夢想成真…咦？好像帶點諷刺意味了。

（作者為作家）