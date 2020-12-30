近期莊東杰帶著一家人返台，完成隔離出關，預計指揮演出貝多芬三、四、五號鋼琴協奏曲，他表示，一次聽三首，更可聽見貝多芬作曲的格局和脈絡。（鄧博仁攝）

莊東杰即將在2021年8月擔任德國波鴻交響樂團音樂總監。（鄧博仁攝）

在外頭的形象是拿下國際比賽大獎的指揮家，在家裡是安於帶小孩的新手老爸，指揮家莊東杰忙於事業和家庭，看起來兩頭燒卻樂此不疲，感受平實的幸福，他表示，「身為藝術家，不單單從事藝術工作，家庭是很重要的靈感來源，也是我很重視的事情。」

莊東杰的女兒現在才4歲，他表示，女兒非常乖巧，一天可睡七、八小時以上，「年紀小小的她，和太太跟著我到處跑，但最辛苦的人，不是我，是我太太。」

莊東杰表示，小小孩對世界充滿好奇的表現，總令他覺得特別幸福，「我觀察女兒聽見音樂的狀態，她的表情，非常驚訝，那種第一次發現新世界的感覺，讓我覺得好幸福。」莊東杰表示，女兒尤其喜歡小號的聲音，「是她的存在，讓這些我們習以為常的音樂和聲響，都有了新觀點。」

莊東杰即將在2021年8月擔任德國波鴻交響樂團音樂總監，他曾拿下丹麥馬爾他指揮大賽首獎、馬勒指揮大賽第二名。1982年出生於基隆，來自音樂世家，父親是法國號演奏家莊思遠，母親是大提琴家張美玲。自小學習音樂，15歲獲得全國音樂比賽法國號冠軍，國中畢業後赴美求學，大學時期曾迷惘，不確定自己是否真的喜歡音樂，因此就讀印第安納普渡大學統計學系，在大四那年發現最愛的還是音樂，於是選擇重返音樂之路。

莊東杰表示，人生拐彎去學統計，不算是個損失，反而更了解自己有多愛音樂，「從小到大，音樂對我而言，就像陽光、空氣、水一樣的存在，垂手可得，便不珍惜，學統計時，讓我意識到，音樂對我的重要性。」

近期莊東杰帶著一家人返台，完成隔離出關，預計指揮演出貝多芬三、四、五號鋼琴協奏曲，他表示，疫情讓世界變壞，「但疫情間我們學會珍惜與沉澱自己，疫情過後，會是一個靈感爆發的世界。」

(中時 )