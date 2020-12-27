日前滷肉飯業者「鬍鬚張」被爆出販售含西班牙豬肉的紅麴燒肉便當，卻已在店門口貼上「台灣豬識別標章」，不僅引起在野黨的抨擊，連民進黨立委高嘉瑜亦對農委會縱容商家「超前部署」張貼標章，在臉書上質問主委陳吉仲不用道歉嗎？事實上，民進黨政府強力進口美國萊豬的新威權主義專斷作為，在政治上缺乏民主諮商與溝通的「源頭管理」，後續任何的補救性配套措施都屬治絲益棼，更凸顯進口「萊豬」只為向美國示好。

持平而論，鬍鬚張貼上農委會「中央畜產會」認證核頒的台灣豬標章，目前對民眾的食品安全衛生並不會造成損害。但鬍鬚張的作為卻預告了在萊豬進口以後，這些只註明生產地的標章或貼紙，既缺乏公信力，且還因式樣繁多，讓消費者仍難以辨識其真偽。對於民眾只關心是否誤食到萊豬而言，政府推動這些補救性的配套措施，都屬剪不斷理更亂的治絲益棼。

農委會主委陳吉仲雖曾表示，農委會製作的台灣豬標章需店家「百分百」使用國產豬才可申請，且需經審核通過後才會發放，但此保證已被鬍鬚張給戳破。儘管陳吉仲解釋，這個標章要明年起才生效，但農委會和鬍鬚張都超前部署的結果，凸顯了過幾天這個標章生效後，難道其他店家就不會像鬍鬚張一樣，掛上了標章仍販賣進口的存貨？

陳吉仲對鬍鬚張事件還回應，「日前立法院通過的9項行政命令中，有一個是針對豬肉與豬肉製品須清楚標示的相關規範」，若貼了台灣豬的標章卻不是國產，「被農委會查到，依據衛福部的《食品安全衛生管理法》規定，標示不實處罰新台幣4萬到400萬元罰鍰」。農委會主管台灣豬不可吃「萊劑」等禁藥，台灣人吃的豬肉和產地標示不實，陳吉仲有何權限可對外表示要罰多少錢？這位社運出身的官員，腦袋似乎裝不下法治，而只有新威權主義的權力威嚇！

再者，陳吉仲所說日前民進黨強力通過的1項行政命令，規定了產地標示不實將處以「4萬到400萬元罰鍰」，但為什麼政府對人民給予不利益處罰的規定，竟可用行政命令規範，而非依循法治原理在法律中明定？更何況，關乎人民重大權利義務事項的法案，是在缺乏討論與溝通的情形下在立法院強行表決過關，人民還不清楚內容，過幾天就要開始施行。

現在除了農委會推動的台灣豬標章外，衛福部食藥署是製作貼紙的「中央廚房」，其網站提供9款可下載運用標示原產地的貼紙，以及使用各國進口豬標示的定制版和手寫版貼紙等。可想見未來市場上，將充斥各樣式的「台灣豬便利貼」，但民眾仍無從辨識是否為萊豬。

食藥署的職權是強化食品衛生安全，《食安法》也可要求商家註明產地，但由其主動製作產地標示貼紙，意味了產地是和衛生安全而非價格有關。衛福部的「不務正業」，間接說明進口萊豬的政策決定，源頭上是以人民的食安健康為成本，即使實施方式威權霸道，也要用此來向美國示好。（作者為世新大學兼任副教授）