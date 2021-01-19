（圖／翻攝自PTT）

隨著「北部某醫院」的院內群聚疫情爆發，民眾這幾天都很擔心，一直以來以防疫表現自豪的台灣會不會因此疫情失守。尤其一想到其他國家因為疫情爆發所以封城，民眾哪裡都不能去的絕望情況，就讓人頭皮發麻。

一開始傳出有醫護人員染疫的消息時，疫情指揮中心一直想把它當成普通個案來處理。直到醫院內其他的醫護人員陸續傳出確診的消息，並且發現指揮中心對該院染疫情形並沒有確實的掌握，陳時中才坦言說疫情的發展比過往迅速。但是這一次民眾似乎比疫情指揮中心和民進黨的高官，更早就已經感到不對勁。

最奇怪的一件事情就是，「北部某醫院」到底是哪家醫院，為什麼就是不能說？後來在18日的例行疫情記者會，陳時中因為自己不小心脫口說出醫院名稱，還在第一時間先問記者「我剛才有說出來嗎？」還覺得是不是「陷阱題」，顯然陳時中已經沙盤推演過無數次，要怎麼跟記者「諜對諜」。但後來發現真的是自己講出來的，才只好鬆口告訴大家不用猜測了，那家醫院就是「衛福部立桃園醫院」。

當初一直不說的用意到底是什麼？當時宣布和現在宣布差在哪裡？病毒有因為當初指揮中心沒說是哪家醫院，就跟著一起低調沒有去感染別人嗎？指揮中心一直不說是哪家醫院，台灣人有因此覺得更加安心嗎？從結果來看，就是完全沒有。

陳時中從去年新冠疫情爆發的時候，一直都在第一線跟民眾做每日的彙報。每日定期跟民眾報告最新進度的作法，甚至也被其他國家仿效。但是也遭到很多的質疑，包括所有雙標的作法，好像都被他躲過去，但是該來的終究還是來了，院內群聚之後接著就是社區感染了。

陳時中以一言堂的方式嚴格阻斷民眾獲取疫情消息，甚至還轉主動為被動，從以前的「超前部署」變成現在的「亡羊補牢」，問題出在哪裡？到現在還不願意說清楚。為何台灣不願意廣篩，為何自費篩檢一劑要7000元？疫苗何時可以到，何時可以施打？這些最實際的問題，陳時中都只會打哈哈。日昨才說出篩劑7000元中6000元是人事相關費用，這也敲得太狠了吧？如果不是為了減少篩檢，讓數字好看些，莫非是趁疫打劫？

疫情已經侵入社區，的確處於作戰狀態，指揮中心不能再事事隱瞞了。陳時中防疫不能全憑一張嘴，當初針對楊志良的「開除說」，以「無言以對」回應，如今證實楊志良說的沒錯，醫院感控管理有問題、醫護的防疫意識太鬆懈。疫情如果再擴大，接下來是民眾對陳時中無言以對了。

（作者為口譯工作者）