全球百大公共知識份子札卡瑞亞帶我們預見未來。

自冷戰結束以來，世界已經發生了三次大震盪。2001年的911事件、2008年的金融崩潰，以及現正水深火熱的2019冠狀病毒大流行。每一次都是「不對稱威脅」（asymmetric threat），從一些看似很小的事情開始，並且與過去世界所經歷的任何事情都不一樣。

列寧曾說過：「有時可能幾十年都沒有大事發生，但有時也可能在短時間內一口氣發生幾十年才出現一次的巨變。」

這一次，正是讓歷史巨輪快速轉動的關鍵時刻之一。

COVID-19將如何加速歷史發展？

未來的世界將呈現什麼樣貌？

瘟疫肆虐的此刻，札卡瑞亞在這部來得迫切又及時的著作中，預言了後疫情時代的世界本質。疫情對政治、社會、科技、經濟等領域所造成的影響，很可能數年後才會真正顯現，他的論述將幫助我們理解疫後的世界樣貌。這10堂「課」讀來既令人警醒，又帶給人希望。他針對自然環境與生物危機、過時的左右派政治分類、數位生活的興起等各個面向提出討論，也深入分析全球化的未來、日益加劇的貧富差距，以及疫情如何使得美中關係惡化。札卡瑞亞促使我們思考，像人類這樣的社會動物，社群的概念已然融進我們的天性，而且更重要的是，正如他在結論中告訴我們的⸺⸺「天命依然未定」，未來切切實實的掌握在我們自己手中。《後疫情效應》說的是過去、現在和未來，是21世紀初難以忽視的，對世界的深刻省思。