從「有苦難言」、「外力介入」，到「有人不希望台灣太高興」，一個疫苗竟能如此折騰，一切推給阿共仔。但這說法，用在採購德國BNT疫苗卻經不起考驗，在商言商，除非簽訂「除外條款」，沒道理繞過獨家代理逕自出售。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中與其切香腸，不如公開實情，讓大眾了解真相。

後疫情時代，國人引頸期盼疫苗採購。聯合國月中報告指出，世衛秘書長譚德塞證實疫情在2月8日當周，來到2020年10月後最低點，和2021年第一周相比，確診病例已減近半，儘管變異病毒難防控，但已顯示疫苗功能奏效，有望成為下一步各國解封、經濟復甦的分水嶺。

疫情指揮中心曾表示，透過COVAX平台、採購AZ、莫德納疫苗及國內藥廠二期緊急使用權，到年中可達3000萬劑疫苗，但專家早指出，台灣達群體免疫至少7成民眾要施打，換言之，起碼準備3500萬劑。BNT這500萬劑，就成了台灣解封的關鍵。

大陸國台辦日前回應，去年3月上海復星與BNT簽署包括台灣在內的大中華區獨家代理權，這是國際商業合約，又哪有撇開代理商逕向總公司洽購之理。復星為此已給付BNT23億台幣授權費，還投資了5000萬美元。

若依商業倫理，避開獨家代理取得總公司逕售只有幾種可能，一是合約註明「除外條款」，二是以水貨模式「平行輸入」；若兩者皆非，除非復星在指示下願「惠台」疫苗，否則總公司違約可能負擔高額賠償，得不償失。

民進黨意識形態治國，導致決策失誤才是主因，其他都是牽拖與卸責。最糟糕的是，面對攸關生命的重大議題，還夸夸其談面不改色，實在令人遺憾。