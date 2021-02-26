蔡政府國安團隊近日重新排列組合，因應美國政黨輪替之新形勢，減緩台海緊張情勢之意圖明顯，雖難以改善冰封關係，也未必可重啟兩岸對話，但至少可讓華府暫時買單，而有不究責於台灣之效果。

新任陸委會主委邱太三甫上任，即又與大陸國台辦發言人馬曉光在「九二共識」與「一國兩制」上過招交鋒。邱主委指稱，陸方對「九二共識」做了新的「加註」，讓台灣民眾無法接受。隔天馬曉光再度表示，把「九二共識」和「一國兩制」混為一談……是故意扭曲、故意混淆、蓄意嫁接。

查一下總統府網站，2019年1月2日上午大陸國家主席習近平首次提出「兩制台灣方案」，當天下午蔡總統立即回應：北京當局所定義的「九二共識」，其實就是「一個中國」、「一國兩制」。咦，是誰「加註」？大陸明知台灣自蔣經國先生以來，藍綠皆不接受「一國兩制」，當時正逢總統大選敏感時刻，一定會被扭曲、混淆、嫁接，還非選在那個時間講嗎？對啦！「九二共識」是大陸講統一「前」兩岸交流的通關明語，「一國兩制」是大陸設想統一「後」的單方主張，兩者原本就不是一回事。

1992年兩岸兩會在香港會談，歷經破局、補救、妥協，所獲致務實的「諒解」，到了2000年台灣政黨首度輪替時，被包裝成「九二共識」。20年來，紅藍綠三方都無法否認1992年原汁原味的「歷史事實」，但是對於「九二共識」的演繹和詮釋，當初的善念愈來愈少，「九二」也演變成「各表」了。

大陸的共產黨鎖定「海峽兩岸都堅持一個中國的原則」，並且在綜合實力愈益增強後，要把處理事務性商談的諒解，逐漸推高成為政治協商的原則，壓縮了「九二共識」的務實與彈性，進而變成了「促統」的招牌。

國民黨堅持「一個中國」的憲法涵義，力守「各自表述」的模糊彈性，在國際及兩岸形勢變化中，期藉兩岸不中斷對等互動，以「無限賽局」的邏輯，保留台灣在延長賽中永不出局的資格，以待未來之變。

民進黨堅持台灣主體意識，以國與國關係之心態，既把1992的諒解視為沒有共識，也不願捍衛各自表述的立場，其後又藉機將「九二共識」與台灣民眾從不接受的「一國兩制」畫上等號，試圖讓兩者相互陪葬。

無論「九二」如何「各表」，隔海分治，就代表有兩岸，誰也吃不掉誰，乃72年之事實。依據兩部憲法，從主權到治權，從念想到現實，兩岸的「政治關係」得到「終局」解決之前，兩岸人民還是要往來，衍生的問題還是要處理。

如果要尋求和平解決，就要說服自己：兩岸關係是說不清楚的關係，也是不可以說清楚的特殊關係。

（作者為淡江大學戰略研究所副教授、中華戰略暨兵棋研究協會理事長）