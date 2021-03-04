參差不齊的半綠半黃，表皮又醜又有刺，這是仙人掌果。

但這裡不是墨西哥，也不是台灣澎湖的海邊，這裡是海拔超過兩千公尺的雲南香格里拉。

在進入香格里拉大峽谷的入口處，滇藏公路的兩邊，就有很多小攤販在販售這種有點像土芒果的水果，乍看不知所以然，一問才知道它竟然是仙人掌的果實，而且就生長在這條舉世聞名的大峽谷兩側十幾公里的岩壁上。

真是奇了！香格里拉大峽谷位在清藏高原之上，山高水長，海拔如此之高，但靠近河谷的山坡上卻遍佈叢生的野生仙人掌。當地藏民說，因爲這一段峽谷在冬天氣溫比較高，所以極適宜仙人掌的生長，也不知從何時開始，野生仙人掌就蔓延開來，藏民完全不用顧它們，只要入秋後來採收就是了。這對於靠山吃山的藏人來說，當然不會錯過這份大自然的饋贈，於是紛紛採來擺在路邊賣給過往的遊客。

一個擺攤的卓瑪（藏語對女性的敬稱）直接徒手掰開仙人掌果實厚厚的外皮，請我吃里面的果肉，有一種特殊的甜香，口感鬆軟綿糯。

我好奇地伸手去拿，卓瑪緊著叫：「好多刺、別用手。」但為時已晚，我已經抓了一顆，頓時感到五指一陣刺痛，手指上已布滿密密的絨刺，這些毛刺太細小了，以至於肉眼幾乎難辨，但卓瑪卻安然無恙。

我趕緊縮回手，再不敢妄動，直到卓瑪裝好了一袋遞給我。

這來自高原大山裡的奇果，雖其貌不揚，但對種養收穫不易的高原民族來說，無疑是最好的物產。（王新偉/新北市）