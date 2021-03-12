重新認識中國歷史，西方強權才不會誤判中國。受西方思潮影響甚鉅，再經二十多年去中化的台灣，更應精準瞭解中國，才能做出更正確的因應方案。兩岸間才不會相互誤判而受害。

中國曾投入大量人力、物力，支援越南的抗法、抗美戰爭。越南統一後，認為自己強大，出兵意圖侵略併吞寮國、柬埔寨。寮國、柬埔寨轉而向中國求援，中國相勸越南，卻屢勸不聽，最後以「懲越」之名出兵。中國不以響亮名號出師，「懲罰」，就是大哥出面，要教訓小弟。

當中國軍隊付出慘痛代價，攻下諒山，可直衝越南首都河內之時，卻一夜撤軍；越南震驚，世界不懂！以西方霸權的行徑，必然直下河內、定城下之盟；然中國為何勝利在望時撤軍？中國只要讓越南明白，征服你不是目的，而是教訓小弟別肆意欺凌弱小，要你臣服，才是重點。

中原政權的中國：大哥心態

一九四九年十月一日，中華人民共和國剛建立。一九五○年發生了韓戰。以美國為首的聯軍，直逼鴨綠江邊。世人爭議，中國參戰否？各方理性分析主客觀因素，得出中國不會也不敢介入的結論。

中共政權甫成立，南邊尚有國民黨殘餘勢力未清除，兵力僅以陸軍為主。更重要的判斷是，蘇聯擔心捲入美俄對抗，引發第三次世界大戰，所以拒絕出兵介入，僅答應中共以糧食或延遲付款換武器，要打，中國自己上戰場。研判諸多不可能介入的因素下，中國卻介入了。中國為什麼參戰？因為大家不認識中原政權的「大哥心態」，是重要原因之一。

明萬曆年間出兵，驅除侵韓日軍；一八九四年清廷，出兵助朝抗日，爆發甲午戰爭；一九五○年出兵過鴨綠江，都應韓方之請出戰。

中原政權大哥心態，就怕人家叫聲：「大哥，幫我吧！」尤其韓戰，除應金日成之請求外，美韓等多國聯軍，直逼鴨綠江邊，也威脅了中國的安全。最後中國參戰了。居然和美國在韓國打了平手，出乎世人意外。

再舉另一個大哥心態的例子。抗戰遷都重慶的國民政府，顛沛流離，自身難保，只因韓國人喊聲「大哥」，就支撐韓國的流亡政府在重慶。如同中共建政之初，應越共請求，支援抗法一般。

大哥心態，與中共的政權無關，與中原政權基因有關。歷朝歷代到明、清、民國等誰入主中原，誰就會有中原政權的大哥心態。兩岸同文同種，台灣更應了解，更可體會中原政權，重在臣服，不在征服；開口求助，有求必應的大哥心態，我們可以很有智慧地找到雙贏的出路。

中國vs.西方：宣揚國威vs.佔領殖民

明朝鄭和七次下西洋，遠到非洲，但沒有佔據一塊地方，成為明朝的殖民地；期間多次弭平多地的動亂，也沒有趁機占地稱王，封官殖民。

西方哥倫布發現所謂新大陸、麥哲倫繞地球一圈，結果南北美洲、菲律賓就變成西方殖民地。

明朝萬曆年間，應朝鮮請求，派兵入韓擊退豐臣秀吉的侵韓，日軍兵敗撤退，明軍也班師回朝。若是西方強權，就會以協助平亂或禦敵之名，派兵之後就賴著不走，當殖民霸主。中國真的不同於西方。

中國vs.西方：萬邦來朝vs.四處征戰；濟弱扶傾vs.強佔掠奪

中西雙方，有著不一樣的發展觀、生存觀。大唐盛世，不是對外派兵用武，征服世界，是以自己的繁榮富庶，吸引世界各地人士來到長安。西方如英國，依恃工業革命後的強大，踩踏全球，建造日不落帝國的殖民世界。一個是歡迎世界各國來中國，一個是以其武力，伸手到世界各地，建立殖民帝國，佔領掠奪。

西方以自己的殖民經驗，認為中國也會像西方，擴張勢力、建立殖民。西方質疑中國的一帶一路，是變相的殖民，符合過往西方殖民的行徑，以強凌弱，以大欺小的本質。但從歷史看，中國不是。從現實看，也不是。（待續）