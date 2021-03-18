正在進行的中美阿拉斯加會談，是美國總統拜登上任後，中美兩國高層官員的首次會面，將對美中、兩岸及東亞區域政治產生重大影響。由於剛剛結束的美日會談，展現了對中國空前強硬的態度，對中美這次會談結果，一般多不抱樂觀期待。不過，雙方仍可以在氣候問題上建立合作關係。

面對新冠疫情衝擊，美國已超過50萬人死亡，暴露嚴重的社會分裂與政府治理能力不足的問題。加上「先己後人」的疫苗政策，早已喪失領導世界抗擊疫情的道德高度與地位。相對大陸國內防疫成功、經濟最早恢復正常運轉，尤其疫苗外交蓄勢待發，「抗疫」不容易成為雙方合作的焦點，共同因應氣候變遷較有可能成為合作重點。

大陸經濟起飛是以環境為代價，因而面臨紛至沓來的國際責難和國內民意壓力。大陸能源需求大，但多煤少油、缺乏再生能源技術的條件限制下，節能減排始終未能成為重要議題。2011年「十二五規畫」才首次提出「綠色發展」主題，節能減碳正式進入政治議程。2012年中共十八大將生態文明與經濟發展的重要性並列，十八屆三中全會進一步提出加快生態文明制度建設。在國際氣候環境治理方面，除簽署《京都議定書》與《巴黎協定》外，2020年大陸國家主席習近平在聯合國大會上宣布要在2060年達成碳中和的重大目標。

改寫地緣政治與經濟規則

大陸作為世界最大碳排放國，願意將影響經濟發展的環保挑戰轉化為國家發展機遇，將帶來全球性的影響。大陸決心成為碳中和的國際典範，增加植樹造林已見成效，再生能源技術在政府政策指導下快速進步，並大幅降低成本，綠能產業與電力技術都有重大成就，有助於減輕能源需求的壓力。

此外，作為全球最大原油、煤炭消費國與進口國，減少對化石能源的依賴，不僅保障國家能源安全，更可能改寫國際地緣政治與經濟規則。大陸今年2月1日起施行《碳排放權交易管理辦法（試行）》，全國碳市場正式啟動，預測今年成交量可能達到2.5億噸，將超越歐盟而成為全球最大碳排放交易市場，美國至今仍無全國性的碳交易體系。

美國兩大黨對於環保與氣候變遷議題立場迥異，民主黨歐巴馬總統任內簽署的《巴黎協定》，川普總統執政後就退出，並停止履行歐巴馬政府關於減少溫室氣體排放量的承諾。共和黨的忽視與川普的不作為讓美國在綠能產業技術、環境領導地位與國際相關規則制訂上落後中國大陸。新任總統拜登就任首日就簽署行政命令重返《巴黎協定》，希望在環境氣候議題上做出成績，並在全球氣候行動方面發揮領導作用。在氣候變遷方面如要追上大陸，亟需與北京合作。

聯合國環境署近期發布的《排放差距報告》指出，2020年在新冠疫情背景下，全球二氧化碳排放量下降。但另一份報告指出，新冠大流行對各國適應氣候變化的能力造成衝擊，國際社會對中美就氣候危機進行合作有很高的期待。

北京對中美首次會談可能觸及的敏感議題，立場十分強硬，不會因為有合作的需要而輕易讓步。中國大陸外交部發言人趙立堅強調，「任何一方都不應指望一方面肆意干涉中國內政、損害中國利益，另一方面又要求中國在雙邊和全球事務中給予理解和支援。」雙方自說自話、不歡而散的可能性不是沒有，但雙方若能務實地聚焦合作，管控分歧，對疫情後的世界格局影響將會十分深遠。

民進黨能源政策成劣等生

台灣缺水問題嚴重，最近發生的能源政策與生態環境爭議，尤其藻礁公投爭議，顯示台灣已陷入環境保護與用電安全、天然氣與生煤發電的一連串二選一困境。無論天然氣或二氧化碳，都不利台灣加入全球碳中和行列，民進黨的能源政策太極端，將使台灣成為全球氣候變遷問題的劣等生。

台灣除了關注中美會談中的兩岸議題，更要思考未來中美在氣候變遷合作後可能改變的國際規則，以及在局勢中如何自處，這才是這次中美高層會談最有可能出現的挑戰。台灣對於碳中和目標的規畫與作為已經落後，未來將面臨更大的國際壓力，政府必須及早因應。