立法委員王定宇和民進黨發言人顏若芳「同居」事件，引起民眾高度關切，大家對他們大膽的行為及自圓其說的本領，莫不嘆為觀止。這件事不只是私領域的個人行為，同時也涉及公領域的政治誠信，當然有高度新聞價值。怪異的是，綠營電視媒體竟然封殺不報，原因無他，唯恐傷了民進黨形象而已，寧可犧牲民眾知的權利與自己的收視利益，也要「蒙蔽」國人對公共事務的「完整認知」。

民進黨大內宣作戰方式

所謂「蒙蔽完整認知」，是「認知作戰」的積極不作為手法；另一面手法是積極作為，也就是以製造假新聞，並運用宣傳伎倆帶風向，動員網軍攻擊特定對象等手段，誤導民眾的認知。這兩種手法，民進黨都非常擅長。

民進黨自己無所不用其極玩弄大內宣，大搞認知作戰，卻為了掩飾行徑、打擊稍具自主意志的媒體，大張旗鼓「揭露」中共對台認知作戰的「圖謀」，誇大中共「入島」、「入腦」的政治攻擊及其認知作戰能力，誣指異議媒體為「中共同路人」，舉凡對民進黨政府的不利報導、言論監督以及反獨論述，都被誣指為是配合中共對台認知作戰，背叛台灣利益，須除之而後快。對不願屈從的媒體及論者獵巫、誣蔑、懲治與陷害相繼為之，將台灣最珍貴的言論自由踩到腳下。

民進黨政府及其附隨者一再指出，中共及境外敵對勢力近年對台遂行「認知作戰」，採取網路駭侵、散播爭議訊息，結合中共「大外宣」政策及對台統戰滲透等手段，包括：中共加工新聞事件，再透過中國官媒、網路社群和自媒體回銷台灣；變造、扭曲台灣爭議事件，改變國人認知；中國捏造不實訊息，在中國境內內容農場、特定網站張貼，並掌握通路後擴散台灣；中方直接指導在台的中媒與同路媒體引領風向，使其他媒體協力跟風報導。大陸當然會對台灣進行宣傳戰，指控雖非無中生有，卻嚴重誇大，若套用在民進黨的大內宣作戰方式上，倒是非常貼切，他們就是這樣操控台灣民意的。

國安局分析中共散播爭議訊息的手段和目的，主要為「刻意扭曲」、「直接做假」、「分化挑撥」、「威脅恫嚇」，這不正是民進黨慣常的認知作戰手法嗎？至於指摘中共境外勢力運用社群網路，「結合代理人及其背後勢力，操作具高度爭議性之議題，製造台灣社會對立，分化民眾向心」，不正是為獵巫行動宣傳造勢嗎？不是在為侵損言論自由製造口實嗎？

誣指異議者的獵巫行動

民進黨處心積慮運用文宣博取民意支持，伎倆已到爐火純青地步，正如美國蘭德智庫對於「認知空間作戰」特色的描繪，包括大量產生訊息、多元管道傳播、迅速持續重複、逼真細膩包裝、反覆無常混淆；積極影響及型塑社會大眾與國家精英的認知、情感、意識，最終操控一個國家的價值觀念、民族精神、意識形態、文化傳統、歷史信仰等，達成控制認知空間的目標。這種手法恰是民進黨運用自如且一再複製的認知作戰方式，是其奪權與維權的看家本領，何必栽贓於人？

民進黨將認知作戰栽贓於境外敵人與境內「同路媒體」，目的在於進行獵巫行動，將敵人魔力無限放大，把任何有可能利於敵人的言行都視為資敵幫凶，甚至認定就是敵人運用或運作之下的產物，具有傾覆我方社會的陰謀。正如一些不文明社會，巫術經常被操作成是一種剷除異己的政治手段，使用的方法就是陰謀論，也就是扣上莫須有罪名，通常是誣指其與敵方聯手，圖謀陷本國於不利，藉以進行政治迫害。這種獵巫手法赫赫有名的案例是北宋時期秦檜誣陷岳飛父子的罪名，後來演變成誣陷冤罪的意思。可怕的是，台灣有無數大大小小的秦檜正在執行民進黨的認知作戰，迫害忠良的惡行也一再上演。

台灣在白色恐怖時代盛行「匪諜就在你身邊」的政治獵巫，當前則是動不動就指責異見者「舔共」，或是中共的幫凶，這是獵巫心態借屍還魂。獵巫行動喪失了民主的靈魂，嚴重妨礙國人對於台灣外部環境的準確認知，與趨吉避凶之道的理性討論，徒然成為製造對立的惡魔、撕裂合作關係的暴徒。