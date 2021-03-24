【愛傳媒陳朝平專欄】兩架F-5E戰機飛行訓練時，因不明原因擦撞失事，目前已知一人罹難，一人失蹤。

F-5E戰鬥機在台服役超過40年，不計入今天的事故，共發生28起飛行事故，22名飛官殉職。上次是發生於去年10月29日，朱冠甍上尉殉職。

朱冠甍殉職時，軍方信誓旦旦要盡速更換最新彈射椅，又啟動「天安特檢」，全面檢修動力系統、操控系統，還表示在三年內完成F5型戰機汰換。言猶在耳，又傳悲劇。

40年的老舊飛機，真能回春?哀矜勿言，但是，以下的話，不能不說，殉國的飛官更不能白白犧牲！

軍人之死，有重於泰山，有輕於鴻毛者。以政領軍的民主國家，政客擬定的國家發展目標和國防戰略，有利於國計民生，有利於全體國民的安全福祉，那麼，軍人為保衛這樣的國家目標而犧牲，是謂重於泰山。

反之，政客所為，無視國計民生與長期和平發展，只是一味地草螟弄公雞，操弄民粹，挑釁境外，軍人為此等政客犧牲，則是輕於鴻毛。

軍人馬革裹屍，原是無上的光榮和驕傲。軍人若是不知為何而戰，不知為誰而戰，卻因軍械武器老舊故障而殉職，這樣的殉職，為何而殉？殉而無意！

當那些年輕靈魂升天之際，曾經胡言亂語「就算剩下一支掃帚也要跟他拚」、「戰到一兵一族」、「奉陪到底」的老大人們，又在哪裡？

無論軍方如何解讀F-5E失事的原因，悲劇的發生，關鍵還在於民進黨錯誤的舔美親日反中的外交與兩岸政策。

失衡的兩岸政策，導致台海的緊張，導致台灣在軍備明顯落後中國大陸之時，匆匆將訓練不足的年輕生命送上前線，與對岸進行消耗戰。

向美軍購，緩不濟急，培訓飛官，需時甚久。何況，美方遲遲不肯售我先進軍機，每每以超高價上我舊款過時軍機，就算優秀青年紛紛投筆從戎，也難保台灣能與中國大陸進行長期的消耗戰。

那麼，何不將民航客機租賃市場的「濕租」，移植到向外軍購？亦即日後向美軍購，轉購為租，租賃戰機，連同後勤補給、戰機飛行員，一起打包租賃。

與其讓不知為何而戰的中華民國青年軍官不能死得其所，何不讓外國窮兵黷武、貪婪嗜血的職業軍人，為我而戰？

此計絕非玩笑，且有一附帶效果。如美國繼續租老舊戰機，又無法提供等量的飛行員與後勤補給時，這就意味著，美方飛行員知悉該型戰機的戰力，無法與解放軍新一代戰機纏鬥對抗，穩死！我方即可據此要求美方重新提供戰機選項及報價。

美方若拒絕提供足以對抗中共軍機的新型戰機，供我租賃，則意味著「死道友可，死貧道不可」！美方視國軍如草芥，是隨時可以犧牲的馬前卒！

其他軍備武器之購買，皆可比照辦理，轉購為租，如此，當可檢驗誰是敵人，誰是朋友，也可明白我們究竟應該為何而戰，為誰而戰了！

作者為資深媒體人

照片來源：作者臉書。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)