國家通訊傳播委員會（NCC）不顧社會觀感不佳和華視體質差、連年虧損等現實問題，硬是把52頻道許配給了隸屬公廣集團的華視新聞資訊台。這個結果外界毫不意外，因為NCC主委陳耀祥早就預告了蔡政府的這個布局。然而，如此安排涉及四重剝削，不公不義，在民主國家極為罕見。

首先，52頻道在原來的業者、中天電視多年辛苦經營下，擁有了一定的口碑與廣大的收視戶，也有不錯的收益，卻在蔡政府一聲令下硬是被剝奪了企業合法的經營權益，如此鴨霸惡劣，是威權政府才做得出來的事。

其次，中天被NCC踢出52頻道後，系統業者提出多個遞補申請，包括台視、寰宇新聞台和CNN等，但不是被駁回就是已讀不回，直到系統業者讀懂了蔡政府的心意，送出華視，NCC用了不到一個月的時間、趕在第一季的最後一天就迅速通過了。為什麼國際知名媒體不行、專業新聞台不行，就是非要華視不可？NCC不能僅以「選擇華視是以公共利益出發」就含混帶過，必須清楚說決策過程。

眾所周知，52頻道位處「新聞台黃金連線區」，具有極佳的收視條件，而這樣的成果是民間業者努力所打拚出來的。別忘了，過去老3台和後來的第4個無線台──民視，都位在前面的頻道，連公視都是在第13台，可見政府認為前面的頻道才比較好，因為觀眾比較容易接觸到；但民間新聞業者全力經營，把49台到58台經營成媒體的蛋黃區。商業媒體業者把這個區塊做起來之後，身為國家電視台的公廣集體華視就來撿現成的，大剌剌地與民爭利，簡直是不要臉。

第三，華視進駐52台後，以每戶每月0.3元的上架費支付給系統業者，台視則願意支付每戶每月2元上架費，遠高於華視。據估計，以提出申請的系統業者所擁有的收視戶數計算，選華視而非台視，每年損失的上架費超過2500萬元。

更別提，業界盛傳，系統業者原先屬意的另一家商業媒體，為了能夠與系統業者合作、順利定頻52台，不但願意每個月依訂戶數支付費率更高的上架費給系統台業者，甚至還願意給予廣告分潤，條件可謂相當優渥。然而，在蔡政府的明示、暗示下，系統業者不得不「揮淚」放手，聽NCC的話，硬是選擇獲利最低的華視，提出遞補申請案。官府真是逼人太甚！

最後，NCC要求華視要增補人力，由目前的160人在3年內增加為400人。聽起來好像華視有雄心壯志、大展鴻圖，然而，華視是國家電視，部分經費來自國家預算，因此華視人力大舉擴充，形同全體納稅人在幫華視養人。儘管華視宣稱所有的人力、營運成本等支出，都是「靠公司營運所賺取」，但華視長期處於虧損狀態，而且未來還要支付系統業者上架費，到底華視要從哪裡「賺取」獲利來支付相關費用？

再者，到底什麼人可以進華視，立法院也管不著，依蔡政府愛養網軍大內宣的習慣，會不會到時候是將龐大的網軍「制度化」、「檯面化」，直接聘入華視？這當然令人高度擔憂。

蔡政府把中天趕出去、讓華視進入52台，再擴充人力，如此完美布局，讓國家機器的手伸入媒體更廣更深，對言論的管控也就更嚴密緊迫，思之實在令人憂懼不已。這真是個可怕的政府！

（作者為作家）