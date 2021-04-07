王鴻薇臉書發文。（摘自王鴻薇臉書）

此次台鐵太魯閣號意外，造成許多國人不幸罹難。在野黨本於監督職責，於第一時間，提案要求成立院會層級的調閱委員會，無奈仍不敵執政黨以人數優勢遭到否決。對照民進黨團總召柯建銘先前受訪時表示不反對成立調閱委員會，卻又於院會表決時投下反對票。民進黨此舉無疑是說一套、做一套，玩兩手策略。

或許民進黨可以說國民黨的提案包含其他訴求，以至於民進黨團無法同意。但如果民進黨黨團是站在民意的一方，也認為太魯閣意外，行政部門有檢討改進的空間，民進黨大可自己提案成立調閱委員會。顯然，執政的蜜果與誘惑，讓民進黨立委只專注在扮演執政黨的表決部隊，而忘記自己同時也具有反映民意、為民喉舌的「民意代表」身分。讓民主制度的倒退至民主失靈，甚至是民主崩壞。

民進黨執政以來，濫用國會多數，造成民主失靈的案例不勝枚舉。從開放萊豬進口到疫苗調閱小組，每一次都是用執政優勢，先在網路帶風向，將公共議題導向政治鬥爭，再利用國會人數的優勢，逃避每一個公共政策辯論與監督的機會。此次，太魯閣號事故，執政黨的危機處理方式亦是如此。蔡英文總統第一時間的反應竟然不是道歉，而是要大家「釐清真相以前不要有過度的揣測與指控」。蔡總統危機處理的起手式，無疑就是要杜絕外界對政府的檢討與責難，撇清行政團隊可能要負的行政與政治責任。

但是，蔡總統可能沒有意識到，此次事件不論是死者或傷者，搭乘的都是國營的台鐵列車，而肇事工程與承包商，也都是在執行台鐵的委外工程。上從設計、監工，下至執行、防護，都與台鐵脫不了關係。且後續的資料也顯示，交通部與台鐵局在整件事上最少都有督導不周的缺失。人民不禁要問，難道50條人命，200多人輕重傷，都無法喚起執政黨的良知？難道民進黨認為太魯閣號意外不需要成立調閱委員會嗎？

許多花東人都在問，難道一條安全回家的路有這麼難嗎？有更多國人也都在問蔡政府，難道一個公正客觀的事件調查檢討報告有這麼難嗎？立法院7日的議程邀請交通部長林佳龍針對太魯閣號事件進行專題報告，但通篇報告都只咎責包商，將事故導向意外，對交通部、台鐵局應負的責任隻字未提。雖然民進黨最後礙於輿論壓力，同意在交通委員會中成立調閱小組。但民進黨版的提案卻未清楚載明調閱小組運作的日期，難取信國人民進黨有意願追求真相、絕不卸責的決心。

林佳龍近日在臉書表示，自己是先為一個人，才是交通部長。言下之意，林佳龍認為此時同理心遠比戀棧權位來得重要。然而，總統、行政官僚以及民進黨立委似乎沒有同理心，否則為何只怪國民黨鬥爭，而不主動要求行政院？如今，人民只希望執政黨立委不要忘記自己也是先為一個人，才是民意代表。倘若民進黨立委真認為國民黨提案包藏禍心，那麼就請民進黨黨團也負起同是選區民意代表的職責，用在野時期監督國民黨的力道，監督行政院。切莫再上演表忠的政治秀，否則恐難保下次選舉不會跟蔡英文一樣走入歷史！

（作者為立法委員國會辦公室主任）