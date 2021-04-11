台鐵太魯閣號事故的效應正在散去，清水斷崖隧道內的49條人命冤魂，畢竟不懂得如何向政治人物托夢索命，而罹難家屬多屬純樸的東部民眾，只見悲痛者，終無「究責者」。

難以想像這起驚動了上百個國家專程「致電慰問」，甚至連對岸習近平亦同表弔唁、解放軍機也為此暫不繞台飛行，如此贏得巨大同情的國際慘案，連最基本的「究責下台」竟會如此艱難！

檢察官能起訴的，只有工程發包相關的小咖而已；別說交通部、行政院等級的政治責任，就連台鐵內部如今私下也都大致樂觀評估：最高風險的「風聲已過」！這就是台灣如今政治的偽善與殘酷，人命關天與殘破屍體疊高高，竟然也無法推倒任何一張骨牌，拉下任何一名失職的高官。

首先，這一切與台灣社會輿論壓力的「空洞化」有關！

傳統媒體超過7成基於牌照、標案或立場，早已落在「順服政府意志」的控制範疇了；而當今記者素質扁平，筆力語力也失去「監督批判能力」去構築民意集體壓力；最終則是社群新媒體均由各部會編列鉅額預算，豢養外圍1450網軍「導引話題風向」廣做攻擊或圍事。

如今倘若不是民進黨內「派系內鬥」才會有破綻，一旦面對太魯閣號事件這類重傷執政聲望、撼動蔡蘇政權的意外，這三路輿論機制即刻一致對外！太魯閣號事件所發動「保官/衛黨」的輿論防護，是將政治責任通盤「轉移化、文青化、失焦化」，直到基層人心亦感覺模糊為止。

其次，讓人再次看清的是民進黨執政下，派系霸占人事所株連的「權力分贓」！

透過選舉最終可以「選賢與能」，如今在台灣被證明是妄語與笑話了。民進黨政黨輪替所實踐的，彷彿是一幅「最後的晚餐」的政治名畫，畫布上所見的是就地分贓。蔡英文、賴清德尚且有些「用人」方面的尊重、抑制與潔癖，但這幾年來到蘇貞昌可真的是貓狗雞鴨無不升天。

蘇貞昌近年強力主導的國營事業人事，所有高位被換了又換自己人，即使專業無關或資歷不足，依然大方上任。此外，對於像「台鐵局長」這種位階明明是林佳龍的職權，蘇貞昌方面寧可任其「懸缺」也絕不鬆手。

這波政治究責，輿論風聲早先全都指向部長林佳龍，至於「全該殺頭」的台鐵內部至今壓根無人出面、無人擔責、無人請辭，仔細想想也差不多醉了個天地八方！代理局長因為只是代理，局長位子懸缺沒人1000天，所以整個台鐵「只有鬼可以下台」？但這就是蔡蘇政權的執政邏輯，亦如他們如今擅長的文青論述與網軍手法，同樣一路將「萊豬風波、藻礁議題、太魯閣號事件」搓揉到最後變不見。

如今的台灣，是連40幾條人命也刺不穿政治的臉皮！民進黨執政來到一種理所當然的境界，在政治私心的交相掩護中，從上到下人人寶座穩穩。從藻礁的不敬天地，到萊豬的不畏因果，到如今太魯閣號的「無視人命」，政治野狗們將台灣人的命運當作最後晚餐撕咬，你我要小心慎防最終別讓自己的骨肉傻傻上桌。