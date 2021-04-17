【愛傳媒左化鵬專欄】中視前導播王廣玉，日前，悄悄地走了。聽聞噩耗，幾難置信。

她的家屬說，遵其遺願，遺體已火化，不舉辦告別式。這樣也好，她一定不願見到朋友，為她的離去，傷心難過，她要把最美麗的身影，留在朋友的記憶裡。

我和廣玉，相識於三十多年前，那時我們都服務於中視新聞部，經常會在地下室的餐廳共進早餐。她愛漂亮，打扮時髦，每天戴不同形式的帽子，穿不一樣的美麗衣裳，身上總是散發出名牌香水淡淡的幽香。

後來，我們相繼離開了中視，但仍保持聯繫，她每次約我見面，總會介紹一些新朋友，有些是文教界的，有些是影藝圈的，她人緣好，交遊廣闊，周旋於社會各階層，十分活躍。

廣玉系出名門，她的父親，是國父孫中山先生廣州大元帥府的英文秘書王宗山，他的兄長王廣生，曾任調查局台北市調處處長，後被宋楚瑜延攬，擔任省府政風處長。

她畢業於國立藝術大學戲劇系，能説會唱，能導能演。離開中視職場後，她結合了一群愛好國學人士，致力推展發揚中華文化活動。

廣玉生性豁達，瀟灑人間走一回。今後，台北街頭少了一個亮麗的身影，但天上又多了一位美麗的天使。

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)