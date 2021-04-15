自日本無條件向中國投降以來，國民政府和其後的中共政府，都慈悲為懷，以德報怨地免除了日本向中國政府的侵略戰爭罪賠償。但美國的一些法學權威論稱，民間向日本罪行索賠於法有據，韓、中等國的一些民間組織，已有索賠先例，不過其索賠的範圍與金額都很小，是小打小鬧，正當的法律正義尚有待發揮。

在抗擊新冠疫情期間，中國大陸與日本的進出口貿易未減反增，將達8772億美元，較前一年成長22%，台灣與日本的進出口貿易於2019年已達673 億美元。而且台灣對大陸的貿易順差，幾可全數用來彌補台灣對日本的巨大貿易逆差，日本與其他國家的貿易都很可觀，可見全世界對戰後日本都很寬厚，按理日本應該感恩，做個守規矩的國際社會成員才是。

滴水之恩當湧泉相報，這是中外文明的一貫精神，日本即使不思報答，也不該倒行逆施，日本政府卻於4月13日正式宣告要將福島核事故的上百萬噸核汙水排放到大海，日本國內許多人民強烈抗議。由於洋流的循環，全太平洋沿岸海域都將受影響，核汙染會影響到全球魚類遷徙、人類健康、生態安全等，後患難測。

美國《科學》雜誌曾分析，即使核廢水受過處理，依然含有多種放射性物質，這些物質如果進入大海，將需要極長的時間才能降解，而且在降解過程中會被海洋生物吸收，對人類的DNA有破壞性，這些放射性物質在數千年內都極其危險。俄羅斯科學院也稱，福島一號核事故的核廢水，即使經過仔細清洗，排到海洋中，仍可能導致放射性同位素留存在包括魚類等海洋生物和人體內積累。

來自日本福島縣各地的民眾，在磐城市集會，反對政府將核汙水排入大海，認為這是日本政府完全沒有聽從國民的聲音，單方面強行決定的一種暴行。

國際社會也反對，韓國總理公開譴責這是不負責任的行為，要求日本提供相關核汙染數據資料，供國際檢驗，警告日本莫再次犯下「歷史錯誤」（上次應是指日本因侵略戰爭而無條件投降），韓總統文在寅更稱要告到國際法庭，中國外交部發言人趙立堅也譴責日本損人不利己的排放核汙水到大海的愚蠢決定。

從1895-1945年日據台灣期間，日本建築道路鐵路，肆意搜刮台灣山林礦產資源殆盡 （如台灣珍貴的檜木與金礦），強徵台灣子弟赴海外為其侵略當砲灰，日本還刻意隱瞞日本侵略戰爭罪行，篡改其歷史教科書，日本對台灣人太刻薄了。

德國總統公開跪在一個二戰集中營前，為德國的二戰罪行懺悔道歉時曾說：「沒有勇氣為自己罪行懺悔道歉的國家，是沒有希望的國家。」世界各民族都同樣有智慧，沒人期待日本是一個沒有希望的國家。可是，日本政府這是怎麼啦？

（作者為航太工程師）

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