因誣指牛肉麵業者使用萊牛而丟官的前行政院發言人丁怡銘，不但回鍋擔任行政院有給職顧問，甚至傳出打電話給立法院長游錫堃辦公室，質問游的幕僚是否有就行政院不提公投對案一事，向媒體放話。

儘管行政院發言人羅秉成否認，然而，游錫堃卻直言，立法院和行政院都是憲政機關，應本於平等、相互尊重原則進行溝通，等於證實丁怡銘嗆辣致電確有此事。

無獨有偶，立法院上周初審通過「勞工職業災害保險及保護法」草案，民進黨立院黨團本欲搶在五一勞動節前，將此案做為送給勞工的大禮，沒想到綠委卻發現，勞動部在整理法案相關條文時，竟在未經委員同意下，擅自修改立法說明，如此一來可能限縮勞工在遭遇職災時所能請領到的補助，有違立委提案修法初衷，引發綠委強烈不滿。

對此，民進黨立委提出臨時動議，認為勞動部「藐視國會」、踐踏法治事實，要求勞動部查明並提供懲處名單。

無論就黨內輩分還是在行政院的職權而言，丁怡銘都沒有資格打那通電話，更何況他才因高度爭議事件踉蹌下台，本應低調些，是誰借給他膽子打電話到立法院長的辦公室罵人？難怪身為黨內大老的游錫堃完全不願配合行政院掩飾此事。是可忍、孰不可忍，這口氣，誰嚥得下啊！

而立法院一審通過的法案，行政部門居然敢私自竄改內容，簡直是無法無天，勞動部也未免太囂張了吧。

不過，綠委也別生氣了，5年來，民進黨主導的立法院對執政系統百依百順，行政院提的法案，綠委半個「不」字都不敢說，把自已做成了行政院立法局，又哪能怪行政院沒把立法院放在眼裡？人必自辱而後人辱之，立法院被藐視也只是剛好而已啦！