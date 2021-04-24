據報導，北京市海澱區法院16日對從西班牙押解到中國大陸的46名台灣籍電信詐騙犯宣判，最重處有期徒刑13年，最輕的也判4年多。

詭異的是，民進黨口中高喊的民主自由人權，在這次案件中似乎集體噤聲，從上到下沒人出來喊打喊殺，綠媒也沒什麼跟進報導，只有陸委會表示意見而已。亦即民進黨政府選擇性失憶、選擇性發聲，當初高喊人權，不讓人送往中國大陸，現在把「責任」撇得遠遠的。或許是因為本身詐騙就不是什麼好事，沾了這鍋沒啥好下場，不如閉嘴。

針對此事，陸委會表示：「跨境電信犯罪處理，向來主張應透過各方合作共同打擊，並將相關涉案人帶回台灣依法進行審判。對於大陸法院的宣判，應對台籍被告各項司法權益給予保障，也應依《兩岸司法互助協議》，給予家屬探視便利。」

諷刺的是，民進黨政府始終不承認九二共識，又高舉著「台灣價值」，兩岸基本就不通。過去，阿通師擔任陸委會主委在台大任教時，有句名言「兩岸要通，要靠陳明通」，這幾年究竟通到哪去了？再者，蔡英文在年初希望與對岸展開「有意義的對話」，又派新任陸委會主委邱太三履新，希望兩岸能夠「春暖花開」，並提出「建設性模糊」，結果到頭來呢？

邱太三自己間接承認「建設性模糊」是失敗的，亦即想要春暖花開，沒有東風雨露是不可能達成的。兩岸在沒有政治互信的基礎下，面對這些被判刑的詐騙犯，是要如何給予家屬「探視便利」？

坦白說，這樁詐騙案詐騙的對象是大陸同胞，從法律的視角以及第三國西班牙的態度，當然應該在大陸受審。過去已有前車之鑑，詐騙犯遣返送回台後，不僅輕判，還有人下飛機過沒多久便因證據不足被放了。

回想馬政府時期的肯亞案，也是將犯人送往大陸受審，民進黨上下群起撻伐。面對此次46台籍詐騙犯在大陸被判重刑，民進黨上下集體噤聲、選擇性失憶，真是雙標又一樁。（作者為復旦大學博士候選人）

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