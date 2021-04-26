謝長廷是不是得了失心瘋？怎麼說話愈來愈離譜？一位派駐國外的｢大使｣不替自己國講話，反而發揮律師長才替駐在國幫腔，這已經是失了格，當國人一致聲討他的時候，還一直找尋證據替自己辯解、挖自己國瘡疤、替駐在國遮醜，這就顯示病態嚴重了，已經搞不清自己的身分，再繼續下去，甚至會誤國、賣國。

奇怪的是，事情發展至今快兩周了，國家利益不斷被他踐踏、掏空，政府上下居然沒人可以讓｢謝大使｣閉住他那張嘴，外交部長不吭聲、行政院長不講話，連總統也人間蒸發，國防、外交不是總統的職權嗎？

太魯閣號出事，蔡英文出來講話，人命關天麼；台中捷運開通，她也率同綠營立委出席，關心地方建設麼！那為什麼鬧得沸沸揚揚的駐日代表｢助日｣之事，卻無聲無息？

孟子梁惠王篇：「左右皆曰可殺，勿聽；諸大夫皆曰可殺，勿聽；國人皆曰可殺，然後殺之，故曰國人殺之也。」綠色教改不教古文，很多人都不明白孟子的意思。大意是，國人都說這人做得不對，就應該順從民意，把他給揪下來。為什麼蔡英文也不懂？

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