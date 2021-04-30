近年來又在吵「九二共識」。它到底是否存在？有人說九二共識是兩岸關係的定海神針；有人說它早已落伍，決不能繼續使用。但這四字真言到底是什麼東西呢？其實核心就在「一中各表」！

批評者常說，「中共沒有承認過『各表』」，所以一中各表只是國民黨自欺欺人的把戲云云。日前又因為國台辦一席「1949年國民黨政權戰敗退居台灣」的話語，被解為「不承認中華民國」，更讓部分人士覺得「一中各表」已經不存在。然而，這樣的解讀可能根本就誤解了「一中各表」。

什麼叫做「一中『各』表」？「各表」就是說，雖然兩岸都說「一個中國」，但那個「一中」到底是中華民國或是中華人民共和國，或是某種「大屋頂中國」？就此，雙方各說各話，南轅北轍也沒有關係。依據《中華民國憲法》，我們的「中」就是「中華民國」；而對岸是憲法統治權未能施行的「大陸地區」。而依對岸的官方觀點，中國就是中華人民共和國，台灣是尚未統一（但又不可分割）的國家一部分。兩岸各有各的「大是大非」，從來沒有改變過。

這也體現在法律和官方文件上。「中華人民共和國」的字樣，不會出現在我國的法律上。最懂這個眉角的陸委會，不管怎麼和中共對罵，都鮮少把「中華人民共和國」的國號拿出來講。為什麼？因為在中華民國憲法下，沒有「中華人民共和國」的存在空間，那是「大陸地區」的政權自稱而已。同樣的，要中共的官方在口中、文中、法律中，大剌剌地承認「中華民國」，的確也強人所難。

批評者最大的問題，就是在讀「一中各表」時，忽略了「各」字，硬要叫對方依照我們的邏輯來「表」。這種逼人說話的態度看來強悍，其實反而軟弱。因為這等於把自己的地位身分繫諸於「對方怎麼說」。

說實在，忘了「各」表，卻一定要中共表中華民國，骨子裡不是尊嚴，而是根本就不想要兩岸正常交流。一旦「中華民國」與「中華人民共和國」同時出現，那就意味著某種「兩國論」，「一中」的前提就沒了。這些人咒罵當年的國民黨「漢賊不兩立」，害台灣失去聯合國席次。然而他們硬要叫對方承認中華民國，把事情都搞砸，其實也與「賊立漢不立」沒啥兩樣。

在「一中各表」之下，雙方可能建立默契：你表你的，我表我的。在這個「不言可喻」的諒解下，雙方各以白手套（海基會、海協會）來簽訂協議，用「海峽兩岸」彼此稱呼。台灣人民到大陸去，就遵守中華人民共和國的法律；大陸人民到台灣來，也受中華民國法律的規範。這就是形式、名稱上「互不承認」，但實質上「互不否認」。前陸委會主委王郁琦在 2014年至中山陵謁陵，公開說「中華民國已經103年」，中共並未高調反駁。而2015年的「馬習會」，馬英九與習近平互稱「先生」，但在會後記者會的名牌上，出現「總統」與「中華民國」，則互不干擾，相互諒解。這，就是「各表」的默契。和平、友善、交流、共存，就是這樣維繫的。

這種諒解與默契，不止在兩岸關係，也是國際關係上常見的現象。最明顯的例子就是美國的《台灣關係法》。這部法律一方面說美國已經終止與台灣統治當局的政府關係，但又把很多應該用在「國家」、「政府」的規定適用在對台關係上。到底台灣（或中華民國）是不是美國所承認的國家呢？形式上，不是；但實質上極為接近。所以美國可以給我國國民免簽證待遇，這明明就是主權國家才有的待遇，但只要你「不講破」，就可以享有。

除非「一中」的框架能夠改變，兩岸各自憲法也能大改，要不然「一中各表」這種諒解，還是兩岸交流的必要前提。在「各表」的架構下，我們可以批評對岸的史觀錯誤，但並不需要以對方「跟我們同表」作為進行對話的要件。

至於那些拿中華民國政府薪水的公職人員，自己不依《中華民國憲法》大聲地「表」，說個「中華民國」或拿個國旗都扭扭捏捏，卻拚命要叫別人表，根本只是找理由拖延兩岸交流對話。您相信中華民國是他們的真愛嗎？（作者為國立政治大學法律學系副教授）