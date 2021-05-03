正當社會為趙介佑的囂張跋扈驚訝時，黃國昌跳出來「圍葉救趙」，說國民黨有什麼資格批評，你們的副議長葉林傳，「黑道的背景難道不雄厚嗎？」

在民進黨出事時，跳出來批國民黨是時代力量的拿手好戲。不過社會批評趙介佑，不是因為他的身分，而是他的所作所為；黃國昌想拿葉林傳救援趙介佑，那不妨一一列舉葉林傳做了那些不法的事情，相信民進黨政府也不會縱容。

「幫派分子」也是公民，或者講更實際一點，幫派有人有錢，有影響選舉的能力，當然會有政治人物尋求合作。但馬政府完全執政八年，請問國民黨內有誰，能夠像趙介佑一樣請受刑中的小弟吃便當，看到偵查中的筆錄然後衝到警局興師問罪？

至於現在，「完全在野」的國民黨，說要「包庇幫派」更未免無稽。黃國昌「圍葉救趙」，把焦點放在趙介佑的身分，而不在他的行為，只是讓人看到時代力量的小綠本色。

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