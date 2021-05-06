中國大陸是全球能源使用最多的國家，2018年其使用的能源總量為3088萬噸油當量，該總量超過美國(2194萬噸)、日本(499萬噸)與德國(330萬噸)的總和。在大量消耗能源的情況下，其每年排放的CO2也是全球之首，2018年其排放總量達到9012萬噸CO2，同樣超過美國(4999萬噸)、日本(1196萬噸)與德國(812萬噸)的總和。大陸是巴黎氣候峰會的一員，同時也參與簽署並承諾峰會共同的減碳目標。雖然大陸所得已經超過1萬美元，但是與很多先進國家相比，大陸應該還是比較像是一個開放中國家；更重要的是，目前大陸經濟成長的速度仍然維持在6%左右，因此其未來對於能源需求的成長應該會比其他先進國家高很多。

去年底，歐盟為了確保2050年時地球溫度上升可以控制在1.5℃的範圍內，提出了一個更高的標準，即他們預定於2050年時，達到碳中和的目標。而且為了達到此一目標，歐洲議會已經通過立法，設立所謂的碳邊境調整機制(CBAM)，簡單的說，歐盟即將在今年下半年或明年初，對於國外進口商品開始徵收碳邊境稅，以促使國際商品也要達到減碳生產的目標。

為了配合歐盟所設立新的標準，中國大陸在其今年推出的「十四五規畫」中，也針對減少碳排放設立了一個長期的目標，其總目標訂為：「制定2030年前碳排放達峰行動方案，錨定努力爭取2060年前實現碳中和」；簡單的說法就是「2030碳達峰、2060碳中和」。在2021到2025的五年當中，其每年單位GDP能源消耗降低3%，五年目標為降低13.5%；同期間內，每年單位能源消耗降低3%，五年目標為降低18%。上述這兩個目標都是約束性的目標，也就是一定要完成的目標。雖然十四五規畫中沒有明列五年的平均經濟成長率的目標—這也是第一次五年規畫中沒有列出經濟成長目標，但是依大陸目前的經濟成長動能來看，也許其成長率會比十三五規畫平均6.5%的成長率略低，但是維持平均5.5%的年成長率應該是合理的估計。也就是說，大陸一方面要減少每年的能源使用，減少排放CO2，但是同時又要維持中速的經濟成長率，這可以說是一個相當不容易的目標。

為了減少碳排放，大陸對於其長期能源結構也有一個長期的設定。2020年大陸的發電裝置容量結構中，煤炭最多，占50.9%；水力其次，占17.9%；風力與太陽能分別占11.6%與10.2%；天然氣與核能分別約占7%與3%。到了2030年時，煤炭占比大幅下降到39.4%、水力15.9%、風力與太陽能分別為15.5%與 17.5%，而天然氣與核能將分別達到約8%與5%。此一發電結構的調整有幾個特色：第一，能源多元化，可以提高能源安全。第二，煤炭使用比例大幅下降，可以減少CO2與PM2.5的排放。第三，核能占比在上升，一方面可以協助減少CO2排放，一方面也可以增加基載發電的能力。

中國大陸在其十四五規畫中的第十一篇專門探討維護生態系統、改善環境品質和發展綠色轉型，因此對於未來五年中相關的議題有很多的著墨。除了上述討論的內容以外，還包括為了提高能源使用效率與碳排放的效率，大陸在十四五規畫當中也表明將會積極建立排碳權、用能權、用水權與排污權等交易市場，以提高這些有限資源的使用效率。

總而言之，大陸為了達到減碳目標，而設立了長期目標，雖然2060碳中和的目標比歐盟晚了十年，但是以其目前是全球最大的碳排放國家來看，要達到2060碳中和的目標可以說是相當困難的，再加上大陸每年的經濟仍然維持一個相對較高的增速，因此其減碳的挑戰就會更高。然而，從另一個角度來看，中國大陸是全球最大的碳排放國家，如果真的能達到2060碳中和的目標，那麼對於控制地球暖化將會有極大的助益。（作者為政大經濟系教授）