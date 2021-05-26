第74屆「世界衛生大會」（WHA）揭幕，美國國務卿布林肯大聲疾呼，應恢復台灣的適當地位，G7外長發表聯合公報支持台灣有意義參與，日本也表態挺台灣，外交部大肆宣揚美國及西方國家前所未有支持台灣，但國際政治非常現實，所謂國際支持，只有聲量沒有動作，未能改變台灣徘徊門外的現狀。

疫苗外交第一階段美國落後

美國前國家安全顧問波頓、前資深外交官傅立民，批評拜登政府的外交政策「只有政治口號、缺乏行動」，「除了激進的布局，沒有其他計畫」，美國支持台灣參與WHA就落入這種迷思。美國等西方國家真誠支持台灣參與WHA不容懷疑，但不願領銜提案，就顯得為德不卒。其根本原因在於，台灣參與WHO並非美國重大利益，美國無意就此與中國大陸攤牌；其次，在不能掌握多數會員國支持的情況下，務實的美國不會為台灣站到第一線。

但民進黨陷於僵硬的意識形態，拒絕接受政治現實，另一方面自認為「反中、仇中」牌穩贏不輸，所有的失敗都可甩鍋中共打壓，還可營造「撿到槍」的選舉效應。長久之後，台灣將與國際主流更形脫節，國際社會的同情，國內的支持熱度都將冷卻；台灣對抗新冠肺炎大流行，從去年的國際模範生淪為如今國際媒體嘲諷對象，也反映了公衛外交的整體瓦解。

疫苗是對抗新冠肺炎大流行最關鍵工具，因而成為珍貴的「戰略物質」，「疫苗外交」也成為地緣政治關鍵要素。中國大陸、俄羅斯、印度率先啟動疫苗外交，美國急起直追，亟欲恢復衛生領域的領導地位，歐盟與南韓也積極投入。台灣欠缺疫苗實力，民進黨政府卻刻意政治操作，導致疫苗決策及行動荒腔走板，不但淪為疫苗落後地區，公衛體系、社會經濟活動、高科技產業鏈地位都岌岌可危。

大陸領導人習近平去年在WHA宣示，在大陸完成新冠疫苗後，將成為「全球公共產品」，為人類做出貢獻，掀起了疫苗外交競賽。美國前總統川普的偏狹「美國優先」、「單邊主義」造成了全球「疫苗民族主義」，而開發中國家的「疫苗真空」，提供中共疫苗外交最佳突破口。

不同於政治軍事的「硬實力」、或如5G高科技產品，象徵「軟實力」的疫苗不構成安全上的威脅，大陸利用疫苗掌握更大的話語權與影響力，特別是扭轉了去年「流感大流行輸出國」的極端負面印象，而以援助者、貢獻者取代。

在戰略競爭設計之下，美國必須反制中共的疫苗外交，但拜登政府承接的是川普留下來的殘局，又不能遽然全盤推翻川普的美國優先政策。美國「大量囤積」、「惜苗如金」，寧可坐擁過多疫苗，不願與落後國家分享的自私作風引發了許多開發中國家強烈不滿，也使美國在疫苗外交大國競爭第一階段落居下風。

國際現實不是造夢所能改變

拜登政府3月間發動疫苗外交反攻，「四方安全對話」（Quad）峰會決議，美國與日本資助印度於2022年生產10億劑「嬌生」疫苗，由澳洲負責物流分配；美國支持世貿組織豁免疫苗專利提案；釋出2000萬劑輝瑞、莫德納、嬌生疫苗，加上已宣布的6000萬劑阿斯特捷利康（AZ），共8000萬劑；與韓國建立「全球疫苗夥伴關係」等。

美國國務院強調，疫苗是公共衛生工具，是克服大流行的手段，美國的作為不是疫苗外交，而是根據需要分發疫苗。拜登總統更以「疫苗兵工廠」彰顯在全球抗疫戰爭中，除了疫苗研發、生產之外，美國站在道德制高點領導世界。不過，許多專家認為，全球疫苗外交方興未艾，大國必須跳脫「零和競爭」框架，轉化為「多贏合作」，才能真正抑制新冠肺炎傳染。

世界主要國家規畫重新開放邊境，台灣卻陷入疫情肆虐困境，疫苗問題不但威脅生命安全，更將衝擊台灣與國際社會互動。台北市長柯文哲說得直白，「到現在為止，美國沒有賣任何一支疫苗給台灣」，國際政治的現實，不是民進黨造夢、網軍洗腦所能改變的。

民進黨喜歡炫耀「美台關係空前良好」，很難堪的是，台灣希望參與WHA年會，美國只說不做，台灣亟需新冠疫苗，美國友人卻說「台灣感染人數相對仍低」，暗示不急著支援台灣。但台灣疫情嚴峻是事實，需盡快大規模注射疫苗，政府只掌握72萬劑，還不如飽受戰亂之苦的阿富汗、利比亞，民進黨不羞愧嗎？