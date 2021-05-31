政府採購疫苗不順利，與台灣艱困的國際處境有關，但更重要的原因在於兩點：一是以政治偏見對待大陸疫苗，即使已獲得西方國家及世界衛生組織認證，卻依然排斥。二是國際疫苗爭奪戰本就激烈，台灣不屬於疫情重災區，也不是落後國家，進不了優先分配名單卻又拒絕大陸善意，只得「自作自受」。

陸善意難踰越人為障礙

政府對疫苗問題之前可以唬弄過去，但這一波疫情來勢凶猛，終於讓缺少群體免疫力保障的致命問題徹底暴露。連醫護、軍警消、航空及運輸業等廣義防疫工作人員，他們與病毒距離最近、風險最高，卻得不到疫苗保護，遑論普通民眾以及老年、患有慢性病、體質較弱等易感群體。更嚴峻的是，死守了1年的台灣出現防疫破口後，如同打開潘朵拉魔盒，在政府不願也無力普篩的現實下，即便疫情暫時受控，也很難斬斷所有傳播鏈、查出全部隱形病患，疫情反彈恐難避免，付出的經濟、社會成本更難以估量。

全民施打疫苗的必要性，在這個背景下就更加突出。然而，政府在政治考量、乃至可能存在的派系私利驅使下，無視疫苗短缺的現實，種種言行傳遞出「我要不到，也不讓你要到」的鴨霸思維，哪像是一個民主國家政府的表現？中央政府、中央流行疫情指揮中心對採購、洽商疫苗的標準口徑一變再變，處處操弄雙重標準，完全像是在為黨派政治利益服務，不料一些自以為是、弄巧成拙的「大內宣」很快被網民揭穿後，竟還理直氣壯、不知悔改，實在是丟人又可恥。

現行法令早就賦予政府在重大疫情下「先上車、後補票」的緊急權力，但政府卻把這個權限用來操弄政治，令人遺憾。以大陸國藥疫苗為例，該疫苗在大陸境內和海外多個國家廣泛施打的事實不需再贅述，先後獲得歐盟成員國認可，並正式納入世衛COVAX清單，而且國藥疫苗的三期臨床試驗報告已在《美國醫學會期刊》刊登，保護率超過7成、抗體轉陽率達99%以上。更關鍵的是，相較BNT、莫德納，國藥疫苗最易於保存，可以快速高效展開施打。既然如此，為什麼政府還裝作看不見，繼續鬼扯呢？

大陸國台辦多次表示，大陸願意援助台灣疫苗，但需要去除「島內人為障礙」。所謂「人為障礙」，指的就是民進黨政府透過公權力的杯葛。北京的立場宣示雖然很堅定，執行上卻很困難。先前多次傳出地方縣市首長、民間團體人士有意或有管道獲得大陸國藥疫苗的消息，但台灣畢竟是法治社會，沒有人可以違抗法令，這就讓大陸的善意遇到難以踰越的「人為障礙」。對北京而言，免費為大陸境內的台灣居民施打陸製疫苗，是貫徹「平等待遇」的必然之舉，但若能為2300萬台澎金馬民眾提供免疫保護，更能突出「兩岸一家親」，展現大陸真正關愛台灣人民的善意。

兩岸一日疫苗圈救百姓

對於如何直接為台灣民眾提供新冠疫苗的問題，陸方未提出具體政策，卻有不少台灣民眾替大陸想出辦法，有人建議大陸開醫療船到「公海」為台灣民眾打疫苗，或飛到大陸機場不入境、打完疫苗就回台的「快閃」方案。這些創意和設想或許天馬行空、難以操作，但這種民意氛圍已說明民進黨失去民心，台灣民眾對大陸產生正面的期待心理。

大陸資深涉台專家劉國深日前撰文，提出「漸進治理模式」的概念，放在當前大環境下，十分值得思考。事實上，大陸前十大外貿企業中，台資企業占據半壁江山，而且台灣前十大企業絕大部分都在對岸有布局，單從經濟角度看，台灣經濟早就處於北京與台灣的「雙重治理」之下。

同理，若大陸能夠直接為生活在台澎金馬的台灣民眾提供便捷、安全、高品質的公共服務與資源，這難道不就是一種更加成功有效的「漸進治理」情境嗎？

大陸若能做出安排，在上海、浙江、福建等兩岸航程較短的機場開闢「疫苗特區」，讓台灣民眾可以在一天之內往返兩岸施打疫苗，並配發加註疫苗施打訊息的「國際健康碼」，或者從福州、廈門等地的兩岸碼頭設立「疫苗專區」服務金馬離島民眾，這樣的政策對台灣民眾來說，會比什麼惠台31條、55條、100條、500條還要有感！