蕭煌奇表示媽媽是他的貴人之一。 （公視提供）

金曲歌王蕭煌奇上公視談話節目《36題愛上你》，透露自己憑敏銳聽力辨出炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒等三位主持人「桃花」多寡，也透露自己在歌手路上的兩位女性貴人，讓他彷彿找到一雙眼睛看見聽眾的支持也肯定自己，進而獲得7座金曲獎肯定。

蕭煌奇能憑藉敏銳的聽力，與他人社交互動，唐綺陽問他：「你容易從聲音判斷一個人個性？」蕭煌奇認為自己會根據對方的聲音判斷人際的距離，決定要深談與否，或是交往深淺。Sandy問：「聽我們3人聲音，誰的桃花比較多？」蕭煌奇笑答：「不是亞綸就是Sandy。」原因是年輕的聲音聽起來要交朋友比較有機會，還開玩笑稱唐綺陽要找到同樣是「吃貨」的，讓唐綺陽笑說：「我來開個餐廳、辦大胃王比賽，我馬上就找到另一半了！」。

蕭煌奇本身視障，卻不影響其歌曲的創作，至今獲7座金曲獎的他，當年遇見歌壇貴人，緣起於一個水泥工。原來他在《你是我的眼》專輯後經歷一段低潮期，碰巧父親去歌手黃小琥家做裝潢工程，便把兒子推薦給她。黃小琥看了蕭煌奇的表演後深受感動，便帶著他到全台Live House應徵駐唱歌手，還自掏腰包幫他打點服裝，後來也引薦蕭煌奇進入新的唱片公司，蕭煌奇說：「她在我生命中是一個重要的貴人之一。」

另一位歌壇推手，則是蕭煌奇的母親，他說：「念書時她是我第一個點字的老師。」國高中時由媽媽騎車載他到工地秀等場合表演，還買了蕭煌奇想要的伴唱機。蕭煌奇說：「只要我想要去做音樂方面的事，媽媽都會幫我去完成。」並表示媽媽喜歡看到台下觀眾給他的掌聲跟鼓勵，認為「這對看不見的孩子可以得到很多的肯定」，這話讓唐綺陽很有感，紅了眼眶稱自己媽媽也是生命中的貴人。

該集將於6日今晚9時於公視首播；YAHOO TV、中華電信MOD也將在10時跟播上架。

(中時 )