吳宗憲真情流露，讓觀眾看到他的內心。（公視提供）

炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持公視實境談話節目《36題愛上你》第二季明（23日）晚9時登場，最新一集邀來Sandy父親「綜藝天王」吳宗憲，節目上他揭露自己身為憂鬱症患者家屬的經歷，以及成功事業背後面對家庭的心情「我不是一個好老公，但我是一個好爸爸」。

首度在節目上訪問親爸，吳姍儒緊張萬分，開口就跟吳宗憲說「我沒有訪過你」。吳宗憲主持過無數綜藝節目，坦言最喜歡的是主持逾12年的《我猜我猜我猜猜猜》，還自爆當年節目時長120分鐘，「但錄影時間100分鐘」，急得製作人王偉忠打電話問他「怎麼辦？有一集差了15分鐘」，吳宗憲獻策說「把精彩內容放在廣告前重播」，這不但解決時長問題，更吸引觀眾收看，吳宗憲得意地說「播出以後，從此成為一個慣例」，也令各類節目紛紛仿效。

先前因對憂鬱症的發言引發爭議，吳宗憲說「很少人比我更懂憂鬱症」，表示自己就是憂鬱症患者家屬「我跟憂鬱症、躁鬱症相處了40年」。吐露父親從小就會體罰他，他形容「那個掃地的竹掃把打到碎掉」，還說「我甚至懷疑這是我親生的爸爸」。直到後來，醫生才診斷吳父是罹患心理疾病，吳姍儒也說「他本來是憂鬱，後來轉為躁鬱」。恍然大悟的吳宗憲表示，當時步出診間看見兩眼無神的父親；他上前摟著父親的頭，回想當時心情，他說「那一刻，以前打我、罵我的，我都釋懷了，他還是我可愛的爸爸」，真情流露也讓炎亞綸紅了眼眶。

吳宗憲已在演藝圈打拼逾40年，他形容「在那個年代，我就必須要打仗」，成功的事業也令大家關注他的家庭生活，唐綺陽問他「你是被主持耽誤的好爸爸？」吳宗憲則認為「我的人生沒有失敗的空間」，表示「我不出門工作，後面有4個孩子馬上就要餓肚子」。炎亞綸也問「你是個好老公嗎？會不會覺得在某些時候對不起老婆」，吳宗憲說「我不是一個好老公，但我是一個好爸爸」，認為自己所有的時間都拿來工作了，卻也後悔把人生過得太忙碌，也喊話「家人在享受優渥生活的時候，可以在這上面給我多一些些體諒」，也說「我對孩子的媽沒有任何的抱怨，她做得非常好」。

節目最後的「情感分數」環節，現場觀眾也打出了100分的滿分給真情流露的吳宗憲，吳宗憲說「他們真心看到我心裡面這一幕」，也說「今天講了很多都是基本上我避諱不談的東西」。

(中時 )