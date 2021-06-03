疫情越是嚴峻的時候，民眾對政府和指揮中心的監督更是不能鬆懈。尤其過去總是仰賴著話術治國的蔡政府和指揮中心，在疫情險峻的當頭，開始什麼話都隨便說了，還以為沒人發現。

像總統府發言人日前想幫蔡英文護航，結果提了蔡英文當初宣布的四點防疫重點。但除了成立防疫指揮中心這點有做到之外，中央地方聯合作戰、疫情透明化、盡量做到國際市場收購疫苗全部都沒有做到。簡直就是邏輯不通、自打嘴巴。

另外在6月3日指揮中心下午的記者會上，因為看起來年輕族群染疫的比例上升，以及校正回歸的數量增加，恐怕會有下一波高峰的情況。陳時中就說，或許是因為前兩天通報的人數趨緩，所以年輕人移動多、群聚多，才會造成染疫比例的增加，還告誡年輕族群不要鬆懈。

可是仔細一想，就算是前兩天的疫情看起來比較趨緩，年輕人開始移動和群聚了，也不可能反應在今天的通報數字上。而且我們就是檢驗通報塞車，所以才要校正回歸不是嗎？今天的數字都不知道是什麼時候的了，說年輕人這兩天看到疫情趨緩跑出來，所以染疫上升，根本不合理。

更何況陳時中忘了嗎，前兩天說疫情看起來好像比較受控有所趨緩，甚至還說可能不需要公布校正回歸的，不就是指揮中心和陳時中自己嗎？結果這兩天通報確診的人數就又增加，然後校正回歸不減反增。

疫情尚未平息，希望民眾多加注意不要鬆懈並沒有不妥，但現在不夠警覺的人顯然不是民眾，而是陳時中自己吧！

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