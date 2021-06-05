日本提供124萬劑疫苗抵台，蔡英文發表談話，感謝美日伸出援手，也難得地對想要捐贈疫苗的民間人士和團體「擠」出了一點「善意」。

她說：「像是郭台銘董事長、佛光山，還有很多民間的團體，也都很熱心來幫忙。也許一時還沒有看到成果，但我也要拜託大家，疫苗取得不簡單，對於用心付出的人，不需要酸言酸語，團結，力量才會大。」

說蔡總統擠出一點善意，不是沒有理由的。

第一，以總統高度，提及郭台銘、佛光山，何須刻意避開了孫文學校校長張亞中，卻用「很多民間團體」一詞帶過。

第二，以總統高度，不能消極地說民間團體的熱心幫忙「一時還沒有看到成果」，而是應該勒令有關單位掃除障礙，積極玉成民間團體捐贈疫苗的初心。

第三，以總統高度，呼籲團結力量大之餘，更應嚴厲查緝那些對用心付出的人酸言酸語、污辱霸凌，造謠生事的泛綠媒體和網軍，去除阻礙團結的因素。

美日捐贈我疫苗，千里送暖，當然應該銘記在心。不過，全球人均GDP排行第27、全球醫療服務最佳10國、2020年全球醫療保健排名全球第一的台灣，如今，竟然淪落到和一些後進開發國家「分享」美日捐贈的疫苗，完全執政的民進黨，難道沒有一絲絲的羞慚嗎？哪裡還有臉面酸言酸語地搞大內宣和大外宣。

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