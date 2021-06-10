行動短影音平台TikTok致力打造友善的創作環境，去年在國際反霸凌月與明星網紅共同挺身反網路霸凌，人氣歌手畢書盡、創作者黃氏兄弟皆響應。本月TikTok大規模發起全球性活動和系列創意影片，與6位全球人氣創作者合作短片提高對網路霸凌的認知，幫助所有人「選擇友善」。

今年六月，TikTok 推出創造友善系列活動，邀請6位風格各異的高人氣動畫創作者推出系列短片，透過訴說被霸凌者的故事，呼籲共創友善社群。這6位創作者都透過獨特的敘事風格分享個人經驗，更在影片最後出鏡展示真實自己，讓人們看到每個鏡頭後都是真實存在的人、值得被友善對待。

去年10月國際反霸凌月，TikTok推出一系列反網路霸凌活動，邀明星網紅和創作者參與酸民給我惦惦、負評請走開和我想對你說挑戰賽等活動，呼籲社群重視反霸凌並共同維護良好友善的社群氛圍與創作環境，獲全球4000億以上觀看。

台韓混血人氣歌手 Bii 畢書盡 （@official_bii）響應負評請走開，分享自己如何用正面態度化解網路上的酸言酸語。人氣創作者黃氏兄弟（@huang_brothers）也透過我想對你說 告訴社群「請記住，你很好，反霸凌，我們一直都在」，為社群帶來滿滿正能量。

在此之外，TikTok 安全宣導帳號安全便利貼（@tiktoksafety_tw）也提供 身心健康知識 全方面支持社群，持續提供用戶愉快的使用體驗。

(中時 )