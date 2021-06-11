隨著院士陳培哲真話，看見國產疫苗染上政治力，大家都問國產疫苗真的能救命？事實證明，解盲數據就專家而言無法保證防護病毒有效。但對於民進黨支持者來說腦爽一時，畢竟一開始在蔡英文定調護航，就注定國產疫苗解盲的劇情。

根據衛福部提出的書審資料顯示「mRNA疫苗」如輝瑞、莫德納疫苗的安全、有效性是上選，還能應變快速變異的病毒株，但高端與聯亞兩家廠商都是採用重組蛋白技術，不只開發期程較長，也不容易應付容易突變的新冠病毒。

政治疫苗需要解盲！為何民進黨當初不透過東洋搶買輝瑞疫苗？更不做AZ疫苗代工？最終只願坐等國產疫苗問世？

從頭到尾來看，防疫超前部署到現在就是證明當初疫苗決策徹底錯誤，目前面對新病毒變異快速，似乎隨著國產疫苗解盲後，也改變不了政治仍凌駕專業的本質。

不知道後續食藥署專業經得起蔡英文的政治壓力？真能對得起台灣人？讓我們拭目以待。

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