台灣本土疫苗引發論戰，各方唇槍舌戰爭論不休，對此，生物產業發展協會榮譽理事長李鍾熙說，過去台灣市面上的疫苗都是國產、國際進口雙管齊下平行進行的，有多種可以選擇，台灣在10多年前能夠生產疫苗就已經不錯了，現在進入研發階段，可以到二期雖然不夠但很好了，大家對國產疫苗不是很樂觀，這不是很正確，本土生技產業是要支持的。

李鍾熙說，疫苗的發展是一個長期的政策，台灣疫苗國產化已推動有10年以上的時間，他說，半年前大家對國產疫苗都還是很正面，但現在都覺得不好，這是不對的，一個國家要有自己的疫苗，這是一個國防產業，當有需要的時候自己一點能力都沒有，是很糟糕的事情。

在全球新冠疫情爆發後，無論檢驗、疫苗，還是用藥，是只有技醫藥產業才能做好防疫，這次疫情若是沒有生技製藥產業是沒辦法應付的。李鍾熙直言，台灣沒做好大量篩檢、也沒備好大量的疫苗，相信疫苗會慢慢進來，也一定會施打，未來施打疫苗後，要怎麼做希望能做好部署，在此次生展中特別請到美國、以色列權威，匯聚「全球抗疫」專題，來探討疫苗施打與防疫的策略。