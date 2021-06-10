無論藍綠或是沒有政治色彩，特權階級插隊搶打疫苗陸續被曝光。民眾氣噗噗，但也莫可奈何，只恨自己沒有管道搶打疫苗，又或是口袋不夠深，無法飛一趟美國或是大陸，就為了專程打疫苗。

新冠疫情爆發迄今，台灣已有上萬確診案例，偏偏一向以醫療體系自豪的台灣，新冠病死率卻是全球難波萬，已有超過300人染疫而亡。可憐許多人在死前都無法見上家人一面，匆匆被火化，家人也無法好好送上一程。

更可怕的是，目前到院前死亡已達35人。在沒有普篩的情況下，無症狀案例這麼多，還發生多起暴斃事件，事後才確診染疫，也就是說，民眾連自己怎麼死的，都不知道。

這種情形怎麼能不令民眾恐慌，而唯一的解決方式就是儘快施打疫苗。然而大家都知道，台灣現階段缺疫苗！

大家更知道，七月、八月時台灣可能不會缺疫苗，因為本土疫苗就會在蔡總統一聲號令下上市，只不過，屆時大家施打的是效力及副作用都有待驗證的疫苗。這才是造成特權人士與有錢階層各顯神通搶打疫苗的根本原因，否則之後大家都是小白老鼠一隻。

批評特權人士之餘，我們更要問問，政府為什麼無法給民眾一個安心的疫苗政策？到底是無能，還是私心？！

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