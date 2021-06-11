陳時中現在每天的記者會都會行禮如儀的報告一下確診數，卻對死亡人數不是閉口不談、就是匆匆略過，為什麼？陳時中指揮官，你心虛了嗎？

作家龍應台也開罵了。她說，當陳時中堅持每天用「公務常態」的語調報告，久而久之，他就讓大眾習慣而接受，麻痹掉心裡的刺痛和驚駭。這三週來讓她寢食難安的正是政府對同胞的死亡態度。

三週來，每天、每天，陳時中口中報著冷冰冰的數字，對他而言，這就是單純的數字，只要數字不往上漲，他就報得心安理得，他曉不曉得，每一個數字背後，不僅僅是死亡者本身，它還代表一個家庭，代表一個家庭失去了父母、兒女，失去了家族中的成員。這些人本不該死的，他們沒出國、或許也沒去過萬華喝老人茶，他們只是在自己的崗位上賣個水果、給病患看個門診；他們或許只是住院的慢性病人，眼看第二天就要出院，卻當晚嚥了氣；或許他們確診後待在家裡，第二天就被抬走；攝影師待在攝影棚裡也沒跟人接觸，上個廁所就掰掰了....。

陳時中看到了嗎？你每天高高坐在主席台上，看到這一切了沒有？我雖不殺伯仁，伯仁因我而死。這些人本不該死的，他們原可高高興興出門、做生意、端午節回家吃媽媽包的粽子，現在，他們成了明年清明節被祭拜的對象。

只因老百姓至今打不到疫苗、只因政府的防疫政策錯誤，平白犧牲這麼多無辜的生命。這個政府對得起台灣老百姓嗎？陳時中還每天冷冰冰的以數字敷衍著死亡的真相，到底有沒有良心呀？

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