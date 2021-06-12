外國的疫苗多，多到人口的好幾倍，老百姓施打的意願卻不高，政府為鼓勵民眾接種，釋放出各種優惠，美國給樂透啦、香港給房子啦，送巧克力、冰淇淋……的更所在多有。台灣呢？老百姓望穿秋水期盼能挨上一針卻不可得，好容易透過管道能夠施打，還得偷偷摸摸、徹夜排隊。事件爆發，不但名譽受損，現在還要擔心受怕接到傳票。

什麼世界？｢好心肝診所｣違規替近千名志工施打疫苗，風波愈燒愈大，政商名流、演藝明星、媒體名人通通包括在內，是啦！不按規矩，偷偷施打、剝奪別人的權利，本來就不應該；然而這種情形是誰造成的？疫苗夠，誰願意踩這條紅線？而且有些是在不知情的情況下打上一針。

為什麼別的國家人民可以過得這麼優哉悠哉？可以去海邊游泳、可以在路邊喝咖啡、參加演唱會……，台灣老百姓卻得在惶恐中過日子，不知何時會橫躺路邊死後才知確診、親人過世見不著最後一面只能收領骨灰包裹，連端午佳節也不能回鄉，因為總統要人民待在家裡。

台灣哪，台灣！是誰把你帶領到這個地步？台灣是已開發國家？政府連保護人民生命安全的基本功能都沒有！

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