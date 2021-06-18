台中豐原82歲黃姓老翁15日在洗腎前接種疫苗，返家後高燒、嘔吐，後來身體癱軟，老翁虛弱呼喊「救命、我快不行了」，送醫急救仍回天乏術。院方在死亡證明死因記載「心肌梗塞及疑似AZ疫苗副作用造成」，家屬對此無法接受，認為是施打疫苗不良反應害命，「對指揮中心鼓勵老人去送死，非常不滿」！

82歲黃姓老翁15日在醫療機構洗腎前接種疫苗，返家後高燒2天，並出現嘔吐、身體癱軟等，陸續服用2顆普拿疼也未見緩解。16日下午，台籍看護見狀況不對，趕緊打電話通知家屬，家人聽到老翁虛弱呼喊「救命、我快不行了」，趕緊送醫急救仍回天乏術。

老翁死後PCR檢測為陰性，由於院方在死亡證明死因記載「心肌梗塞及疑似AZ疫苗副作用造成。」家屬對此無法接受，認為是施打疫苗不良反應害命，，已申請預防接種受害救濟，對於指揮中心鼓勵老人家施打疫苗，怒斥「根本是讓老人去送死，非常不滿」！

黃翁的媳婦劉小姐表示，指揮中心鼓勵長輩打疫苗，但是很多老人家有慢性疾病，半推出去送死、當白老鼠；像我公公定期洗腎，身體可能無法承受打疫苗後的副作用，醫護交代說，施打疫苗後要多喝水，但是洗腎的人不能喝太多水啊！

劉小姐說，公公到院時有血栓及肺積水症狀，認為是AZ疫苗副作用造成。她氣憤表示，指揮中心一再強調施打疫苗利大於弊，但是對老人的利、弊根本沒講清楚，死的人是白死嗎？對於指揮中心非常不滿。

劉小姐表示，檢察官已透過遠距視訊訊問，法醫安排下周解剖。至於是否要對指揮中心提告，劉小姐說，相關程序還在進行中，現在要先幫公公辦後事，讓老人家一路好走。