接種疫苗後死亡事件頻傳，中央流行疫情指揮中心今天公布最新接種後不良事件，今天新增34件，年齡介於52~96歲之間，死亡累積178名。此外，今天也公布最新解剖報告，目前共解剖26件，均與疫苗無關。

指揮中心發言人莊人祥今天表示，今天新增34件不良事件，其中29人為75歲以上長者，施打疫苗後一到八天內發生。

其中有一名50多歲個案，為一名50多歲男性，護理之家住民，慢性病史包含高血壓、大腸癌、癲癬、洗腎。六月中在護理之家接種疫苗後，兩天後發燒呼吸喘，送到醫院入住加護病房，3天後肺炎併呼吸休克病況惡化，接種後五天死亡。莊人祥表示，偏向後續肺炎感染而死亡，若有解剖會再說明。

此外，今天做了累計解剖報告，莊人祥表示，新增10件解剖報告，目前共解剖26件，其中23和慢性病相關，1件為吸入食物窒息，2件為頸椎骨折，目前為止解剖都還沒發現和接種疫苗有關。陳時中表示，今天疫苗累積接種達到174萬多劑，全台覆蓋率為7.43%。