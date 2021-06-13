永遠高喊政治口號妄想甩鍋卸責，防疫資優生1年多的「超前部署」，現在卻讓台灣人像難民一樣？關鍵根本在疫苗不足，難以讓民眾安心！

疫苗已然不足，更扯的是疫情指揮中心訂出六類人群施打依苗順序，但卻要同時施打，請問124萬劑AZ疫苗，是要給267.5萬人去搶打？然後又要大家不要亂，這是什麼政府？

永遠都沉浸在政治迷思，「我ＯＫ 你先XX」的奇怪口號，最終都要民眾來承擔政府原本應負的責任，難怪網友強烈質疑：「若要六類人群同時施打，當初又何必列出六類優先次序？」

這根本就是玩弄台灣民眾！

民進黨兩次上台、扁蔡執政還不滿16年，就已經變成不知民間疾苦、高高在上的政黨。沒有道理每次都要民眾相忍，如今疫苗不足的苦果，追根究底來看，是疫苗決策的根本性錯誤。明明能有充足的條件超前部署，卻因政治考量搞成疫苗不足的丐幫窘境。

請問民眾會亂，到底是誰的責任？

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