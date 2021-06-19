桃園市高齡接種19日放寬到79歲以上長者，28站全開、還分上下午場，但不少接種站早上都唱「空城計」，在陽明高中的桃園區豐林里長簡士強就感嘆：「完全都沒人！」直言市府高喊要壓力測試，那應該從早忙到晚才叫壓力，工作人員比施打者還多，「叫什麼壓力測試！」
「天壤之別！」在武陵高中場的桃園區中聖里長崔美瑛說，僅有早上8點稍微有人潮，其餘時間都在放空、發呆，里長們等人來都等到快睡著，直言前3天分別是88歲以上、84至87、81至83歲，至少都3個年紀以上，名單人數多，但19日僅79、80兩個年次，人數少，加上新聞影響，10點半號碼牌才發到144號，里長無聊到已經在收椅子，對比前天1小時就200人真的差超多，不解為何要把所有人都綁在這，「絕對無法測試到最大量！」
「工作人員比要打疫苗的人還多！」簡士強說，像是陽明高中場，前3天施打名單都逾900人，一個早上打完，19日名單僅700人卻分上下午場，直言市府高喊要趁機會「壓力測試」，以因應疫苗大量進來，但應該從早忙到晚才叫壓力測試，都沒人哪有什麼壓力，只是浪費大家時間、消磨里長和志工的體力。他也不諱言施打疫苗病故事件頻傳，影響很大，預估施打率會更低。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。