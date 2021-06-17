「好心肝診所」特權偷打疫苗事件發生之後，10日下午3點半的北市疫情記者會中，衛生局長黃世傑親自出席並公開表示，他已經向市長請辭。至今未見柯文哲市長批示，更未見黃世傑局長出席疫情記者會，日本的AZ疫苗已經在各縣市施打，台北市出現配送、施打地點不當等問題，此刻，台北市有衛生局長來規畫協調嗎？

北市「好心肝診所」被爆私下替非前三類對象的診所志工施打疫苗，負責配發疫苗的北市府難辭其咎，負責督導的衛生局長黃世傑雖已口頭請辭，柯文哲在事件發生後召開臨時記者會，坦言管控要檢討，有錯就改，市府會與檢調和政風調查，會給社會一個交代，至今仍看不到結果。

疫情的發展是無法等待官樣文章式的作業，雖然台北市確診及死亡人數已經下降，負責疫情政策規畫的衛生局，更需要能有一位決策能力強的局長，市政推動無法靠一位自稱智商157的市長就能運轉，衛生局的角色從疫情控制、疫苗的配送、公衛NPI的推廣等，更需一位具有領導力的局長。

台北市在疫苗議題上，問題層出不窮，媒體曾報導，「好心肝診所」事件出現主因就是市長柯文哲先前下令，務必在最短時間內把疫苗打光，訂下不合理的KPI，市府人員私下坦言，事件就是柯文哲種的因；接著，日本的AZ疫苗配送來之後，柯文哲堅持以網路預約方式安排施打，並強調：台灣不該用舊思維面對新挑戰，完全無視注射對象是85歲以上長者，他們是否會使用網路。

去年中國疫情嚴重時，曾以智慧手機上的健康碼來做為出入的查驗依據，立即產生「科技難民」，因為高齡少有使用網路、甚至根本沒有智慧型手機，造成對高齡者一種歧視，使他們生活陷入困境，中國後來進行檢討，要求科技友善化。

對欠缺同理心的政客是很難理解，為何要思考政策標的者的背景，這位自稱高智商的市長，自認台北市是數位優先，此時此刻，仍無視市民、醫療體系、及民政系統等作業與接受度，毫無政策可行性評估的思維。

此外，此次正凸顯台北市長期忽視高齡環境友善的市政建設，在短時間內要規畫出注射疫苗場地，實屬不易，更應思考高齡者交通與行動的需求，許多注射地點是安排在山坡上、樓上，造成需要使用拐杖、助行器、輪椅的長者與家屬的困擾，難怪有議員指稱，安排的場所不適當，打疫苗就像城市障礙賽。

事先電腦預約，現場在33度的高溫中排隊、等待，柯文哲還不以為然認為，按照預約時間到，就不用提前來排隊，早來也不會給早打，這麼早來排隊幹什麼？完全忽略這是誰規畫的方式，是否市民都是他的棋子。

疫情階段，市民需要的是能為家人生命安全提供保護的防疫措施與政策，需要重視市民需求的首長，能讓公僕有正確的政策依循，讓衛生局長發揮應有的功能，智商再高的人一天也只有24小時，唯有好的團隊才能打贏這場抗疫戰爭。

（作者為認知症整合照護專家、長照政策研究者）

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