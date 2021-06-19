由於蔡政府在「超前部署」防疫工作上，錯誤連連，導致台灣從全球防疫優等生，落後成後段班，與貧窮落後的第三世界國家當同學。如今疫情居高不下，除了因病死亡率已經高居全球首位外，施打疫苗比例也是少的可憐，連非洲辛巴威都比不上。如今全台進入3級警戒，導致百業蕭條，百姓苦不堪言，而執政團隊不但毫無羞愧之心，依然倨傲地拒絕道歉及下台負責。

為了化解每天持續死亡數十人的危機，加速疫苗進口及施打成為台灣的當務之急。百姓期待疫苗，有如大旱之望雲霓。可惜幾個月過去了，缺乏疫苗的程度依舊，政府依然提不出劍及履及的有效措施。除了依賴美日捐贈並感激涕零之餘，蔡政府對於大量採購外國合格疫苗，依然首鼠兩端，似乎深怕採購太多了，會影響到國產疫苗的生產及銷售計畫。

那麼為何蔡政府要處心積慮延遲或減少購買海外疫苗呢？ 連外國媒體都看得出來，蔡政府此舉是為了積極培養國產疫苗，藉以阻擋未來中國用疫苗來箝制台灣。說穿了，培養國產疫苗也肩負了抗中使命，這才符合台美聯合抗中的最高指導原則。

令人好奇的是，蔡政府明明有編列高額預算，錢不是問題，他們也有能力取得BNT的疫苗，為何自己不做，卻得依賴民間企業去購買，然後贈送給衛福部呢？

說穿了，也是一文不值。BNT在大中華區的總代理兼投資者是上海復星，蔡政府就是為了避開上海復星，不被中共掐住脖子，所以遲遲不願向上海復星下單購買，反而找了一大堆似是而非的理由來甩鍋，側翼也捏造了許多謊言，誣衊上海復星提供的是大陸製疫苗之外，還說除非訂單是直接下給德國原廠，而且一定要與政府簽約，才能算數。

最先取得BNT疫苗進口的民間企業，當數鴻海。郭台銘透過永齡基金會向BNT購買疫苗進口，除了少部分留給自己企業員工施打外，其餘全數捐贈給政府運用。熟稔國際貿易的郭台銘，自然會透過大中華區總代理來購買BNT疫苗，這是國際公認的合法貿易程序。因此，鴻海可以這麼做，但是蔡政府不能，理由很簡單，因為：台灣政府抵死也不會直接跟中共打交道，因為這樣做，會得罪許多寧死都要反中到底的獨派選民，將影響到蔡政府的基本盤支持度！

橫加了這些高門檻，鴻海忙了好幾周，依然在原地打轉不得其門而入。郭台銘急得不斷向陳部長求情，向蔡英文請命，得到的回答，也都是官僚化的制式回應：一定要得到原廠的官方授權證明，原廠製造、原廠包裝，直送台灣，而且必須是「政府對政府」！

如果這個計謀得逞，就能讓台灣成為一個「國家」，與德國政府有了直接的接觸，這是多麼一個偉大的、一石兩鳥的陽謀！有趣的是，蔡政府自己做不到、拿不到，卻要求郭台銘取得這份「政府對政府」的官方證明，就可以知道政府官員的心機有多重，還能藉著疫苗「彰顯台灣主權」，與德國政府有了官方接觸管道，甚至還能變成駐德大使的業績，他自然上串下跳、樂觀其成。

2019年因使命感驅使，讓自己投入總統大選的郭台銘，對民進黨政府而言，是個潛在的威脅。阻止郭台銘的光環繼續擴大，讓他無法在2024年與民進黨推出的總統候選人一較長短，這才是民進黨心中那個陰暗不可告人的算計。

為了降低郭台銘的光環，便把護國神山台積電推上檯面，與鴻海並駕齊驅，數量剛好不多不少，同是500萬劑。如此一來，便輕易地把郭台銘的光環，減少了一半；不但可以不讓郭台銘專美於前，還能因為他要求部分疫苗留給自己員工施打，更顯現出他有私心，不像台積電那樣大公無私。

一個可以挽救蒼生性命的疫苗，都能讓執政黨拿來當槍使、當棋子下，他們一心只為維護他們的執政權與保護綠營金主的生技業投資，民眾的性命反而成了其次。我們只能說：「下民易虐、上天難欺」，我們且等著看這些政客，終將得到他們該得的報應！

（作者為作家）